https://sputnik-abkhazia.ru/20220120/tsentrobank-vystupil-za-zapret-mayninga-kriptovalyut-v-rossii-1037222937.html
Банк России выступил за запрет криптовалют и майнинга
Банк России выступил за запрет криптовалют и майнинга
ЦБ опубликовал консультационный доклад по теме криптовалют, в котором выдвинул ряд предложений по регулировании данной сферы в России. 20.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-20T16:43+0300
2022-01-20T16:43+0300
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СУХУМ, 20 янв - Sputnik. Банк России видит существенные риски для экономики и финансовой стабильности из-за майнинга криптовалют на территории страны и выступает за его запрет, сообщает РИА Новости.В докладе для общественных консультаций по теме криптовалют Банк России предложил законодательно запретить использовать инфрастуруктуру российского финансового рынка для любых операций с криптовалютами. Также ЦБ хочет запретить выпуск, организацию обращения и обмена криптовалют в России, а также их майнинг на территории страны. Регулятор считает необходимым ввести ответственность для физлиц и юрлиц за использование криптовалюты для платежей."По некоторым видам криптовалют майнинг предполагает в том числе выпуск криптовалюты или получение криптовалюты в качестве вознаграждения за валидацию транзакций. Банк России считает, что текущий масштаб и дальнейшее распространение майнинга криптовалют на территории России несет существенные риски для экономики и финансовой стабильности", - говорится в докладе регулятора.Так, по мнению ЦБ, майнинг на территории России создает непроизводительный расход электроэнергии, ставящий под угрозу энергообеспечение жилых зданий, зданий социальной инфраструктуры и предприятий, а также реализацию экологической повестки страны. Кроме того, это формирует спрос на инфраструктуру для проведения операций с криптовалютами, что усиливает негативные эффекты от распространения криптовалют и создает стимулы для обхода регулирования.В докладе говорится также, что использование криптовалют как средств платежа угрожает суверенитету национальной валюты. Банк России указал на риски формирования пузыря на растущем рынке криптовалют и предупредил о том, что широкое распространение криптовалют несет риски оттока капитала из страны.Кроме того, из доклада следует, что криптовалюты обладают признаками финансовых пирамид: рост цен зависит от спекулятивного спроса новых игроков рынка, а концентрация большого количества таких инструментов у небольшого числа инвесторов может привести к манипулированию ценой. ЦБ обдумает ужесточение мониторинга за операциями резидентов с криптовалютой. При этом Банк России считает, что говорить о введении уголовной ответственности за нарушения предлагаемого им регулирования в сфере криптовалют и майнинга пока рано, ЦБ видит приоритетным вариантом штрафы.Согласно информации из доклада ЦБ, Россия в августе 2021 года вышла на третье место по объему майнинга биткоина – на ее долю приходится 11,23% вычислительных мощностей, используемых для майнинга этой криптовалюты, при этом в начале прошлого года доля России составляла 6,9%. Росту доли России способствовало введение запретов в Китае на осуществление майнинга и продажу оборудования для него в другие страны.
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новости, россия, биткоин, рынок криптовалюты
Банк России выступил за запрет криптовалют и майнинга
16:43 20.01.2022 (обновлено: 16:44 20.01.2022)
ЦБ опубликовал консультационный доклад по теме криптовалют, в котором выдвинул ряд предложений по регулировании данной сферы в России.
СУХУМ, 20 янв - Sputnik.
Банк России видит существенные риски для экономики и финансовой стабильности из-за майнинга криптовалют на территории страны и выступает за его запрет, сообщает РИА Новости
.
В докладе для общественных консультаций по теме криптовалют Банк России предложил законодательно запретить использовать инфрастуруктуру российского финансового рынка для любых операций с криптовалютами. Также ЦБ хочет запретить выпуск, организацию обращения и обмена криптовалют в России, а также их майнинг на территории страны. Регулятор считает необходимым ввести ответственность для физлиц и юрлиц за использование криптовалюты для платежей.
"По некоторым видам криптовалют майнинг предполагает в том числе выпуск криптовалюты или получение криптовалюты в качестве вознаграждения за валидацию транзакций. Банк России считает, что текущий масштаб и дальнейшее распространение майнинга криптовалют на территории России несет существенные риски для экономики и финансовой стабильности", - говорится в докладе регулятора.
Так, по мнению ЦБ, майнинг на территории России создает непроизводительный расход электроэнергии, ставящий под угрозу энергообеспечение жилых зданий, зданий социальной инфраструктуры и предприятий, а также реализацию экологической повестки страны. Кроме того, это формирует спрос на инфраструктуру для проведения операций с криптовалютами, что усиливает негативные эффекты от распространения криптовалют и создает стимулы для обхода регулирования.
"В связи с этим, по мнению Банка России, оптимальным решением является введение в России запрета на майнинг криптовалют", - указывает регулятор.
В докладе говорится также, что использование криптовалют как средств платежа угрожает суверенитету национальной валюты. Банк России указал на риски формирования пузыря на растущем рынке криптовалют и предупредил о том, что широкое распространение криптовалют несет риски оттока капитала из страны.
Кроме того, из доклада следует, что криптовалюты обладают признаками финансовых пирамид: рост цен зависит от спекулятивного спроса новых игроков рынка, а концентрация большого количества таких инструментов у небольшого числа инвесторов может привести к манипулированию ценой.
ЦБ обдумает ужесточение мониторинга за операциями резидентов с криптовалютой. При этом Банк России считает, что говорить о введении уголовной ответственности за нарушения предлагаемого им регулирования в сфере криптовалют и майнинга пока рано, ЦБ видит приоритетным вариантом штрафы.
По словам директора департамента финансовой стабильности ЦБ Елизаветы Даниловой, поправки в законодательство в связи с предложениями ЦБ по регулированию криптовалют в России будут готовы в ближайшие месяцы.
Согласно информации из доклада ЦБ, Россия в августе 2021 года вышла на третье место по объему майнинга биткоина – на ее долю приходится 11,23% вычислительных мощностей, используемых для майнинга этой криптовалюты, при этом в начале прошлого года доля России составляла 6,9%. Росту доли России способствовало введение запретов в Китае на осуществление майнинга и продажу оборудования для него в другие страны.