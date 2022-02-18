https://sputnik-abkhazia.ru/20220218/vystavka-o-kulture-vinodeliya-abkhazov-proydet-v-sukhume-1037653279.html

Выставка о культуре виноделия абхазов пройдет в Сухуме

Выставка о культуре виноделия абхазов пройдет в Сухуме

Абхазия – страна с древнейшей историей виноделия. На однодневной выставке, посвященной культуре виноделия абхазов, представят более 40 экспонатов, в центре... 18.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-18T16:28+0300

2022-02-18T16:28+0300

2022-02-18T16:58+0300

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СУХУМ, 18 фев – Sputnik, Сария Кварацхелия. Однодневная выставка о культуре виноделия абхазов пройдет в Сухуме в дегустационном зале завода "Вина и воды Абхазии" 23 февраля, об этом корреспонденту Sputnik рассказала куратор выставки Эльвира Арсалия.Мероприятие организовано в рамках проекта "Культурный перекресток", авторами которого выступают Эльвира Арсалия и Батал Кобахия. На выставке будут представлены более 20 работ абхазского художника Виталия Кацба, старинные гравюры и археологические экспонаты, которые были взяты из частных коллекций. В центре же экспозиции будет триптих известного абхазского художника Леварсы Бутба, выполненный более 15 лет назад по заказу винзавода. По словам Арсалия, эмоционально усиливают выставку стихи абхазского и российского классика Фазиля Искандера.Цель мероприятия, заявленная организаторами, – рассказать о нематериальной культуре Абхазии, в частности о виноделии."2022 год мы решили посвятить нематериальной культуре. И в этом году мы планируем несколько мероприятий, выставок на эту тему. И первое мероприятие – культура виноделия и связанный с ней культурный комплекс. Сама выставка получилась очень интересной по своим экспонатам. Мы берем достаточно широкий дискурс, мы говорим, что Абхазия – часть мировой культуры. Здесь мы можем увидеть виноградники и крымские, и абхазские, и европейские гравюры. Нам кажется, что серия таких мероприятий по теме нематериальной культуры актуализирует какие-то важные вопросы, связанные с сохранением этой культуры", – подчеркнула Арсалия.Выставка откроется на площадке винзавода в 12:00 и продлится до 18:00. Все желающие могут посетить ее.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220216/vystavka-rabot-abkhazskogo-khudozhnika-levarsy-butba-sostoitsya-na-ploschadke-guma-1037614594.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220116/vinodelie-v-abkhazii-vyshel-dokumentalnyy-film-o-traditsionnom-remesle-abkhazov-1037159310.html

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культура, искусство, художники, виноделие, абхазия, выставки, новости