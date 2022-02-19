https://sputnik-abkhazia.ru/20220219/sholts-zayavil-chto-vstuplenie-ukrainy-v-nato-ne-sluchitsya-v-obozrimom-buduschem-1037669356.html

Шольц заявил, что вступление Украины в НАТО не случится в обозримом будущем

Шольц заявил, что вступление Украины в НАТО не случится в обозримом будущем

Ситуация на востоке Украины заметно обострилась, стороны конфликта обвиняют друг друга в нарушении режима прекращения огня, дошло до эвакуации мирных жителей и... 19.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-19T15:20+0300

2022-02-19T15:20+0300

2022-02-19T15:20+0300

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СУХУМ, 19 фев – Sputnik. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о том, что включение Украины в члены НАТО не стоит в повестке и не произойдет в обозримом будущем, пишет РИА Новости со ссылкой на выступление политика во время Мюнхенской конференции по безопасности.Ранее во время пресс-конференции после переговоров с президентом России Владимиром Путиным Шольц назвал вооруженный конфликт на востоке Украины самым тяжелым кризисом, с которым Европа столкнулась за последние десятилетия.На той же пресс-конференции немецкий политик подчеркнул, что продолжение диалога с Россией по украинскому вопросу имеет важное значение, и добавил, что главной целью переговорщиков должно стать недопущение начала военных действий.В конце прошлого года Москва разработала проекты договора с США и соглашения с Североатлантическим альянсом в сфере безопасности. Требования российской стороны включали в себя возвращение НАТО к позициям 1997 года, отказ от включения в члены организации Грузии и Украины, отказ от создания военных баз на территории постсоветских стран. По оценкам сторон, в проектных документах есть точки соприкосновения, вопросы, в которых Россия и западные партнеры могут прийти к соглашению. Тем не менее, согласие по пунктам, представляющим для Москвы первостепенную важность, достигнуто не было.

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