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Всеобщая мобилизация объявлена на Донбассе
Всеобщая мобилизация объявлена на Донбассе
В последнее время ситуация на востоке Украины серьезно обострилась, руководство народных республик регулярно сообщало о нарушении условий перемирия со стороны... 19.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-19T10:38+0300
2022-02-19T10:38+0300
2022-02-19T10:39+0300
вооруженный конфликт на востоке украины (2015)
донбасс
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СУХУМ, 19 фев - Sputnik. Руководители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник подписали указы о всеобщей мобилизации, пишет РИА Новости со ссылкой на официальные указы глав республик.В рамках указа о мобилизации, подписанного главой ЛНР Леонидом Пасечником, мужчинам от 18 до 55 лет выезд из республики запрещен. Ранее руководство народных республик сообщило о временной эвакуации граждан в Российскую Федерацию в связи с угрозой начала военных действий. Эвакуация в первую очередь касается женщин, детей и пожилых людей. В ночь на субботу подразделения Вооруженных сил Украины обстреляли более десяти населенных пунктов в Донецкой и Луганской народных республиках. По заявлению Дениса Пушилина, в ближайшее время президент Украины отдаст приказ о начале наступления на Донбасс.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220219/bolee-30-tysyach-chelovek-evakuirovali-iz-donbassa-za-noch-1037664616.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220218/mchs-abkhazii-vyrazilo-gotovnost-pribyt-na-donbass-dlya-pomoschi-naseleniyu-1037660785.html
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вооруженный конфликт на востоке украины (2015), донбасс, новости
Всеобщая мобилизация объявлена на Донбассе
10:38 19.02.2022 (обновлено: 10:39 19.02.2022) Подписаться на
В последнее время ситуация на востоке Украины серьезно обострилась, руководство народных республик регулярно сообщало о нарушении условий перемирия со стороны Киева.
СУХУМ, 19 фев - Sputnik.
Руководители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник подписали указы о всеобщей мобилизации, пишет РИА Новости
со ссылкой на официальные указы глав республик.
"Призываю земляков, пребывающих в запасе, прибыть в военные комиссариаты. Сегодня мною подписан указ о всеобщей мобилизации", — сказал глава ДНР Денис Пушилин в видеообращении.
В рамках указа о мобилизации, подписанного главой ЛНР Леонидом Пасечником, мужчинам от 18 до 55 лет выезд из республики запрещен.
Ранее руководство народных республик сообщило о временной эвакуации граждан в Российскую Федерацию в связи с угрозой начала военных действий. Эвакуация в первую очередь касается женщин, детей и пожилых людей.
В ночь на субботу подразделения Вооруженных сил Украины обстреляли более десяти населенных пунктов в Донецкой и Луганской народных республиках.
По заявлению Дениса Пушилина, в ближайшее время президент Украины отдаст приказ о начале наступления на Донбасс.