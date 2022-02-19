https://sputnik-abkhazia.ru/20220219/vseobschaya-mobilizatsiya-obyavlena-na-donbasse-1037665815.html

Всеобщая мобилизация объявлена на Донбассе

Всеобщая мобилизация объявлена на Донбассе

В последнее время ситуация на востоке Украины серьезно обострилась, руководство народных республик регулярно сообщало о нарушении условий перемирия со стороны... 19.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-19T10:38+0300

2022-02-19T10:38+0300

2022-02-19T10:39+0300

вооруженный конфликт на востоке украины (2015)

донбасс

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/02/13/1037665758_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_b97712acf3b1b7fa95671ab9e77bccfc.jpg

СУХУМ, 19 фев - Sputnik. Руководители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник подписали указы о всеобщей мобилизации, пишет РИА Новости со ссылкой на официальные указы глав республик.В рамках указа о мобилизации, подписанного главой ЛНР Леонидом Пасечником, мужчинам от 18 до 55 лет выезд из республики запрещен. Ранее руководство народных республик сообщило о временной эвакуации граждан в Российскую Федерацию в связи с угрозой начала военных действий. Эвакуация в первую очередь касается женщин, детей и пожилых людей. В ночь на субботу подразделения Вооруженных сил Украины обстреляли более десяти населенных пунктов в Донецкой и Луганской народных республиках. По заявлению Дениса Пушилина, в ближайшее время президент Украины отдаст приказ о начале наступления на Донбасс.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220219/bolee-30-tysyach-chelovek-evakuirovali-iz-donbassa-za-noch-1037664616.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220218/mchs-abkhazii-vyrazilo-gotovnost-pribyt-na-donbass-dlya-pomoschi-naseleniyu-1037660785.html

донбасс

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

вооруженный конфликт на востоке украины (2015), донбасс, новости