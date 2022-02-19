https://sputnik-abkhazia.ru/20220219/sportsmenki-iz-abkhazii-vzyali-zoloto-i-bronzu-pervenstva-yufo-po-boksu-1037673562.html
Спортсменки из Абхазии взяли "золото" и "бронзу" первенства ЮФО по боксу
Спортсменки из Абхазии взяли "золото" и "бронзу" первенства ЮФО по боксу
Победители соревнований получают право выступать на первенстве России. 19.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-19T21:00+0300
2022-02-19T21:00+0300
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СУХУМ, 19 фев - Sputnik. Спортсменки из Абхазии Лиана Мкртычян, Диана Мелконян и Диана Багарян завоевали две золотые и одну бронзовую медаль на первенстве ЮФО по боксу среди девушек, сообщает Госкомспорта Абхазии.Соревнования проходили с 14 по 19 февраля в Анапе с участием более 100 сильнейших юниорок, отмечается в сообщении.Диана Мелконян выступала среди спортсменок 15-16 лет в весовой категории 48 килограммов, Лиана Мкртычян - среди спортсменок 13-14 лет в весовой категории 48 килограммов, Диана Багарян также выступала среди спортсменок 13-14 лет в весовой категории 36 килограммов.По итогам турнира девушкам удалось завоевать три медали, две из которых высшего достоинства.Тренируют спортсменок Эдуард Депеляна и Давид Авидзба. Девушки завоевали путевки на участие в первенстве ЮФО в январе 2022 года на первенстве Краснодарского края, где Диана Мелконян и Диана Багарян заняли первые места, а Лиана Мкртычян - второе.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220121/sportsmenki-iz-abkhazii-zanyali-prizovye-mesta-na-sorevnovaniyakh-po-boksu-na-kubani-1037239841.html
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спорт, новости, бокс, абхазия, краснодарский край
Спортсменки из Абхазии взяли "золото" и "бронзу" первенства ЮФО по боксу
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Победители соревнований получают право выступать на первенстве России.
СУХУМ, 19 фев - Sputnik.
Спортсменки из Абхазии Лиана Мкртычян, Диана Мелконян и Диана Багарян завоевали две золотые и одну бронзовую медаль на первенстве ЮФО по боксу среди девушек, сообщает
Госкомспорта Абхазии.
Соревнования проходили с 14 по 19 февраля в Анапе с участием более 100 сильнейших юниорок, отмечается в сообщении.
Диана Мелконян выступала среди спортсменок 15-16 лет в весовой категории 48 килограммов, Лиана Мкртычян - среди спортсменок 13-14 лет в весовой категории 48 килограммов, Диана Багарян также выступала среди спортсменок 13-14 лет в весовой категории 36 килограммов.
По итогам турнира девушкам удалось завоевать три медали, две из которых высшего достоинства.
Тренируют спортсменок Эдуард Депеляна и Давид Авидзба.
Девушки завоевали путевки на участие в первенстве ЮФО в январе 2022 года на первенстве Краснодарского края, где Диана Мелконян и Диана Багарян заняли первые места, а Лиана Мкртычян - второе.