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Заминированный автомобиль обнаружили на пути вывоза беженцев из ЛНР
Заминированный автомобиль обнаружили на пути вывоза беженцев из ЛНР
После обострения ситуации на востоке Украины власти самопровозглашенных республик приняли решение об эвакуации женщин, детей и пожилых граждан в Россию. 19.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-19T19:41+0300
2022-02-19T19:41+0300
донбасс
вооруженный конфликт на востоке украины (2015)
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СУХУМ, 19 фев - Sputnik. На трассе, по которой автобусы с эвакуированными мирными жителями Донбасса направляются в Россию, был обнаружен заминированный автомобиль, пишет РИА Новости со ссылкой на Министерство госбезопасности ЛНР. Звонок поступил на пульт оперативного дежурного луганского Министерства госбезопасности в 16:10 по местному времени (совпадает с московским - прим. ред.).В указанное место выехала оперативно-следственная группа, подтвердившая, что автомобиль действительно начинен взрывчаткой. Представитель ведомства отметил, что по предварительным данным радиус поражения взрывного устройства очень обширен. Беженцев принимают в Ростовской области. Кроме того, ряд регионов России, а также Абхазия и Южная Осетия выразили готовность разместить у себя мирных жителей, бежавших из Донбасса.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220219/svoikh-ne-brosaem-regiony-rossii-zayavlyayut-o-zhelanii-pomoch-zhitelyam-donbassa-1037671028.html
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донбасс, вооруженный конфликт на востоке украины (2015), новости

Заминированный автомобиль обнаружили на пути вывоза беженцев из ЛНР

19:41 19.02.2022
© Sputnik / Максим Захаров / Перейти в фотобанкЭвакуация граждан из ДНР и ЛНР
Эвакуация граждан из ДНР и ЛНР - Sputnik Абхазия, 1920, 19.02.2022
© Sputnik / Максим Захаров
/
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После обострения ситуации на востоке Украины власти самопровозглашенных республик приняли решение об эвакуации женщин, детей и пожилых граждан в Россию.
СУХУМ, 19 фев - Sputnik. На трассе, по которой автобусы с эвакуированными мирными жителями Донбасса направляются в Россию, был обнаружен заминированный автомобиль, пишет РИА Новости со ссылкой на Министерство госбезопасности ЛНР.
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Звонок поступил на пульт оперативного дежурного луганского Министерства госбезопасности в 16:10 по местному времени (совпадает с московским - прим. ред.).

"Поступил звонок о том, что в районе населенного пункта Самсоновка, в 500 метрах от поста ГАИ по направлению населенного пункта Молодогвардейск, под мостом был обнаружен подозрительный автомобиль", - сообщила пресс-служба ведомства.

В указанное место выехала оперативно-следственная группа, подтвердившая, что автомобиль действительно начинен взрывчаткой.
Представитель ведомства отметил, что по предварительным данным радиус поражения взрывного устройства очень обширен.
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Беженцев принимают в Ростовской области. Кроме того, ряд регионов России, а также Абхазия и Южная Осетия выразили готовность разместить у себя мирных жителей, бежавших из Донбасса.
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