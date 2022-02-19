https://sputnik-abkhazia.ru/20220219/zaminirovannyy-avtomobil-obnaruzhili-na-puti-vyvoza-bezhentsev-iz-lnr-1037672525.html

Заминированный автомобиль обнаружили на пути вывоза беженцев из ЛНР

Заминированный автомобиль обнаружили на пути вывоза беженцев из ЛНР

После обострения ситуации на востоке Украины власти самопровозглашенных республик приняли решение об эвакуации женщин, детей и пожилых граждан в Россию. 19.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-19T19:41+0300

2022-02-19T19:41+0300

2022-02-19T19:41+0300

донбасс

вооруженный конфликт на востоке украины (2015)

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/02/13/1037672360_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_3110df6ea0a719d1cf35f4cb2b5e5f38.jpg

СУХУМ, 19 фев - Sputnik. На трассе, по которой автобусы с эвакуированными мирными жителями Донбасса направляются в Россию, был обнаружен заминированный автомобиль, пишет РИА Новости со ссылкой на Министерство госбезопасности ЛНР. Звонок поступил на пульт оперативного дежурного луганского Министерства госбезопасности в 16:10 по местному времени (совпадает с московским - прим. ред.).В указанное место выехала оперативно-следственная группа, подтвердившая, что автомобиль действительно начинен взрывчаткой. Представитель ведомства отметил, что по предварительным данным радиус поражения взрывного устройства очень обширен. Беженцев принимают в Ростовской области. Кроме того, ряд регионов России, а также Абхазия и Южная Осетия выразили готовность разместить у себя мирных жителей, бежавших из Донбасса.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220219/svoikh-ne-brosaem-regiony-rossii-zayavlyayut-o-zhelanii-pomoch-zhitelyam-donbassa-1037671028.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220219/rossiya-nam-pomozhet-tysyachi-zhiteley-donbassa-pokidayut-svoi-doma-iz-za-ugrozy-voyny-1037670069.html

донбасс

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

донбасс, вооруженный конфликт на востоке украины (2015), новости