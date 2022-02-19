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Своих не бросаем: регионы России заявили о желании помочь жителям Донбасса

Своих не бросаем: регионы России заявили о желании помочь жителям Донбасса

По заявлениям руководства самопровозглашенных республик, в ближайшее время президент Украины Владимир Зеленский отдаст приказ о начале военного вторжения на... 19.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-19T17:45+0300

2022-02-19T17:45+0300

2022-02-19T17:54+0300

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СУХУМ, 19 фев - Sputnik. Растет количество российских регионов, выразивших готовность помочь эвакуированным жителям Донецкой и Луганской народных республик, сообщает РИА Новости. В число субъектов федерации, объявивших о готовности принять беженцев из Донбасса вошли регионы по всей России. Власти Ростовской, Волгоградской, Воронежской, Ставропольской, Курской, Белгородской, Орловской, Архангельской, Пензенской, Тульской, Калининградской, Московской, Брянской областей, Чувашии и Татарстана, а также Краснодарского края заявили, что могут разместить на своей территории жителей самопровозглашенных республик и обеспечить их всем необходимым.Ведется активная работа по подготовке для прибывших беженцев мест в гостиницах, санаториях и оздоровительных лагерях. Кроме того, многие детские дома выразили готовность разместить у себя сирот из Донбасса. Помимо властей регионов помощью эвакуированным жителя Донецка и Луганска занимаются политические партии, движения и даже церковь. Так КПРФ собирает конвой с гуманитарной помощью для регионов. Раздачей продуктов питания также занимается Ростовская-на-Дону епархия, помимо прочего организовавшая и дежурство священников в пунктах размещения беженцев, а Шахтинская епархия уже разместила 129 беженцев, предоставив им кров и бесплатное горячее питание. После обострения ситуации на востоке Украины власти самопровозглашенных республик приняли решение об эвакуации женщин, детей и пожилых граждан в Россию. Автобусы с людьми всю ночь прибывали в Ростовскую область, власти региона в круглосуточном режиме решали транспортные, медицинские и другие вопросы, размещали прибывших и раздавали гуманитарную помощь - продукты, медикаменты, предметы первой необходимости, в том числе и антисептики. За ночь с пятницы на субботу из Донбасса было эвакуировано более 30 тысяч человек.

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донбасс, эвакуация, беженцы, новости, в мире, украина, россия, днр, лнр