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https://sputnik-abkhazia.ru/20220220/abkhaziya-popala-v-top-populyarnykh-napravleniy-u-rossiyan-na-8-marta-1037675206.html
Абхазия попала в топ популярных направлений у россиян на 8 Марта
Абхазия попала в топ популярных направлений у россиян на 8 Марта
СУХУМ, 20 фев - Sputnik. Абхазия попала в топ популярных среди россиян зарубежных направлений для отдыха на Международный женский день, рассказали РИА Новости... 20.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-20T11:05+0300
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в абхазии
отдых в абхазии
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СУХУМ, 20 фев - Sputnik. Абхазия попала в топ популярных среди россиян зарубежных направлений для отдыха на Международный женский день, рассказали РИА Новости представители туристической отрасли.По данным туроператоров, лидирует Египет."Египет и курорты Красного моря - это абсолютный лидер. Второе место у России, третье занимает Турция преимущественно с турами в Стамбул, четвертое - у Доминиканы, на пятом месте ОАЭ, далее Абхазия, Куба, Вьетнам, Армения и Мексика", - сказали в пресс-службе "Интуриста".В "Интуристе" отметили, что лидирующие позиции занимают направления, где простые и понятные правила въезда или нет ограничений, но есть доступная авиаперевозка из регионов.По данным Tez Tour, топ-5 наиболее востребованных направлений также возглавляет Египет и забирает на себя 47% от общего числа бронирований на праздничные дни. За ним следует Турция - 20%, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) - 10%, Мальдивы - 6%, Таиланд - 5%.В Anex Tour выделили Турцию, Египет, Доминикану и ОАЭ.Сервис путешествий Level.Travel проанализировал туры, в которых как минимум один из туристов – женщина, и выяснил, что Турцию на короткие выходные выбрали 17% туристов. Средний чек в страну составил 46 тысяч рублей. "Третью строчку в топе 8 марта занимают египетские курорты, там короткие выходные в Международный женский день проведут 8% туристок Level.Travel", - указали в сервисе.В Level.Travel также отметили, что самое популярное направление в праздничный уикенд - российские курорты, туда отправятся 75% туристок со средним чеком всего 31 тысячу рублей.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220216/rossiyskie-turoperatory-rasskazali-ob-ozhidaniyakh-ot-predstoyaschego-letnego-sezona-1037609231.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220209/gagra-popala-v-troyku-populyarnykh-napravleniy-u-turistov-s-pitomtsami-1037495574.html
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отдых в абхазии, туристы

Абхазия попала в топ популярных направлений у россиян на 8 Марта

11:05 20.02.2022
© Sputnik / Акоп Кущян Вид на сухумскую набережную с коптера
Вид на сухумскую набережную с коптера - Sputnik Абхазия, 1920, 20.02.2022
© Sputnik / Акоп Кущян
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СУХУМ, 20 фев - Sputnik. Абхазия попала в топ популярных среди россиян зарубежных направлений для отдыха на Международный женский день, рассказали РИА Новости представители туристической отрасли.
По данным туроператоров, лидирует Египет.
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"Египет и курорты Красного моря - это абсолютный лидер. Второе место у России, третье занимает Турция преимущественно с турами в Стамбул, четвертое - у Доминиканы, на пятом месте ОАЭ, далее Абхазия, Куба, Вьетнам, Армения и Мексика", - сказали в пресс-службе "Интуриста".
В "Интуристе" отметили, что лидирующие позиции занимают направления, где простые и понятные правила въезда или нет ограничений, но есть доступная авиаперевозка из регионов.
"Впервые в мартовский рейтинг вошла Абхазия. Раньше массово сюда начинали приезжать только на майские праздники. Сейчас же благодаря отсутствию ПЦР-тестов и требований QR-кодов сюда едут круглый год", - уточнили в туроператоре.
По данным Tez Tour, топ-5 наиболее востребованных направлений также возглавляет Египет и забирает на себя 47% от общего числа бронирований на праздничные дни. За ним следует Турция - 20%, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) - 10%, Мальдивы - 6%, Таиланд - 5%.
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В Anex Tour выделили Турцию, Египет, Доминикану и ОАЭ.
Сервис путешествий Level.Travel проанализировал туры, в которых как минимум один из туристов – женщина, и выяснил, что Турцию на короткие выходные выбрали 17% туристов. Средний чек в страну составил 46 тысяч рублей. "Третью строчку в топе 8 марта занимают египетские курорты, там короткие выходные в Международный женский день проведут 8% туристок Level.Travel", - указали в сервисе.
В Level.Travel также отметили, что самое популярное направление в праздничный уикенд - российские курорты, туда отправятся 75% туристок со средним чеком всего 31 тысячу рублей.
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