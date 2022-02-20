https://sputnik-abkhazia.ru/20220220/abkhaziya-popala-v-top-populyarnykh-napravleniy-u-rossiyan-na-8-marta-1037675206.html

Абхазия попала в топ популярных направлений у россиян на 8 Марта

Абхазия попала в топ популярных направлений у россиян на 8 Марта

СУХУМ, 20 фев - Sputnik. Абхазия попала в топ популярных среди россиян зарубежных направлений для отдыха на Международный женский день, рассказали РИА Новости... 20.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-20T11:05+0300

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2022-02-20T11:05+0300

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СУХУМ, 20 фев - Sputnik. Абхазия попала в топ популярных среди россиян зарубежных направлений для отдыха на Международный женский день, рассказали РИА Новости представители туристической отрасли.По данным туроператоров, лидирует Египет."Египет и курорты Красного моря - это абсолютный лидер. Второе место у России, третье занимает Турция преимущественно с турами в Стамбул, четвертое - у Доминиканы, на пятом месте ОАЭ, далее Абхазия, Куба, Вьетнам, Армения и Мексика", - сказали в пресс-службе "Интуриста".В "Интуристе" отметили, что лидирующие позиции занимают направления, где простые и понятные правила въезда или нет ограничений, но есть доступная авиаперевозка из регионов.По данным Tez Tour, топ-5 наиболее востребованных направлений также возглавляет Египет и забирает на себя 47% от общего числа бронирований на праздничные дни. За ним следует Турция - 20%, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) - 10%, Мальдивы - 6%, Таиланд - 5%.В Anex Tour выделили Турцию, Египет, Доминикану и ОАЭ.Сервис путешествий Level.Travel проанализировал туры, в которых как минимум один из туристов – женщина, и выяснил, что Турцию на короткие выходные выбрали 17% туристов. Средний чек в страну составил 46 тысяч рублей. "Третью строчку в топе 8 марта занимают египетские курорты, там короткие выходные в Международный женский день проведут 8% туристок Level.Travel", - указали в сервисе.В Level.Travel также отметили, что самое популярное направление в праздничный уикенд - российские курорты, туда отправятся 75% туристок со средним чеком всего 31 тысячу рублей.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220216/rossiyskie-turoperatory-rasskazali-ob-ozhidaniyakh-ot-predstoyaschego-letnego-sezona-1037609231.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220209/gagra-popala-v-troyku-populyarnykh-napravleniy-u-turistov-s-pitomtsami-1037495574.html

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отдых в абхазии, туристы