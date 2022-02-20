https://sputnik-abkhazia.ru/20220220/iz-rossii-v-abkhaziyu-pytalis-nezakonno-vvezti-udobreniya-1037679539.html
Из России в Абхазию пытались незаконно ввезти удобрения
Из России в Абхазию пытались незаконно ввезти удобрения
Из России в Абхазию следовал грузовой автомобиль ГАЗель с незадекларированным товаром. 20.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-20T17:40+0300
2022-02-20T17:40+0300
2022-02-20T17:40+0300
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СУХУМ, 20 фев - Sputnik. Краснодарские таможенники пресекли на российско-абхазской границе незаконный вывоз более четырех тонн азотосодержащих удобрений. Об этом сообщает пресс-служба по Сочи Краснодарской таможни.На посту таможенном посту МАПП Адлер Краснодарской таможни была остановлена ГАЗель, следующая из России в Абхазию. После осмотра грузовика было обнаружено, что фактический вес перевозимого товара превышает заявленный почти в два раза и составляет около 4,5 тонн.Отмечается, что с 1 декабря 2021 года контроль нетарифной квоты при экспорте отдельных видов удобрений осуществляется на основании лицензий, выдаваемых Минпромторгом России.Необходимые документы, в том числе лицензию Министерства промышленности и торговли РФ на вывоз данного товара, гражданин не предоставил.Краснодарской таможней возбуждены два дела об административных правонарушениях.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220217/sladkaya-kontrabanda-iz-rossii-v-abkhaziyu-pytalis-vvezti-krupnuyu-partiyu-tovara-1037641310.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220204/krupnaya-partiya-kontrabandy-sigaret-byla-vyyavlena-na-rossiysko-abkhazskoy-granitse-1037426628.html
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таможня, государственная граница, южное таможенное управление
Из России в Абхазию пытались незаконно ввезти удобрения
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Из России в Абхазию следовал грузовой автомобиль ГАЗель с незадекларированным товаром.
СУХУМ, 20 фев - Sputnik. Краснодарские таможенники пресекли на российско-абхазской границе незаконный вывоз более четырех тонн азотосодержащих удобрений. Об этом сообщает пресс-служба по Сочи Краснодарской таможни.
На посту таможенном посту МАПП Адлер Краснодарской таможни была остановлена ГАЗель, следующая из России в Абхазию.
Согласно товаросопроводительным документам, в транспортном средстве перемещались удобрения весом 2,4 тонны.
После осмотра грузовика было обнаружено, что фактический вес перевозимого товара превышает заявленный почти в два раза и составляет около 4,5 тонн.
Отмечается, что с 1 декабря 2021 года контроль нетарифной квоты при экспорте отдельных видов удобрений осуществляется на основании лицензий, выдаваемых Минпромторгом России.
Необходимые документы, в том числе лицензию Министерства промышленности и торговли РФ на вывоз данного товара, гражданин не предоставил.
Краснодарской таможней возбуждены два дела об административных правонарушениях.