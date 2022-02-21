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Абхазия может войти в топ-10 направлений для отдыха на майские праздники
Абхазия может войти в топ-10 направлений для отдыха на майские праздники
В сегменте организованного туризма по продажам турпакетов на майские праздники в феврале пока уверенно лидирует Турция. 21.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-21T16:36+0300
2022-02-21T16:36+0300
2022-02-21T16:36+0300
отдых в абхазии
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каникулы
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СУХУМ, 21 фев – Sputnik. Абхазия обладает всеми шансами на попадание в десятку самых популярных направлений для отдыха во время майских праздников, сообщает Ассоциация туроператоров России.Египет также занимает высокое место среди зарубежных направлений, также в топ популярных мест для отдыха входят Объединенные Арабские Эмираты, Доминикана, Сейшельские острова, Греция, Мальдивы и морские круизы.Абхазия традиционно рассматривается российскими туроператорами как направление внутреннего туризма, так как путешественники прилетают в сочинский аэропорт. Пока спрос на отдых в гостеприимной черноморской республике уступает странам, открывшим границы после пандемии, но, по мнению туроператоров, это очень многообещающее направление, у которого есть все шансы на повышение позиций. По данным АТОР, средний чек на каникулы в Турции и Греции увеличились на 20% и 30% соответственно по сравнению с ценами 2019 года. Туры в Доминикану подорожали на 7%, а вот отдых на Кипре подешевел даже по сравнению с доковидной эпохой.Туроператоры подчеркивают, что до праздников осталось несколько месяцев, и позиции стран в топе-10 могут меняться. Они продолжают надеяться на "открытие" Европы, и полагают, что до наступления мая некоторые страны могут снять ограничения на въезд, из-за чего часть россиян захочет пересмотреть свои планы на каникулы.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220216/rossiyskie-turoperatory-rasskazali-ob-ozhidaniyakh-ot-predstoyaschego-letnego-sezona-1037609231.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220126/letnie-tury-v-abkhaziyu-nachali-aktivno-razbirat-uzhe-v-yanvare-1037297086.html
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отдых в абхазии, новости, каникулы
Абхазия может войти в топ-10 направлений для отдыха на майские праздники
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В сегменте организованного туризма по продажам турпакетов на майские праздники в феврале пока уверенно лидирует Турция.
СУХУМ, 21 фев – Sputnik.
Абхазия обладает всеми шансами на попадание в десятку самых популярных направлений для отдыха во время майских праздников, сообщает
Ассоциация туроператоров России.
Наибольшим спросом у россиян пользуется отдых в Турции и на Кипре. Самые популярные отели по этим направлениям уже заполнены более чем на 70%. Более половины заявок – семейный отдых с детьми.
Египет также занимает высокое место среди зарубежных направлений, также в топ популярных мест для отдыха входят Объединенные Арабские Эмираты, Доминикана, Сейшельские острова, Греция, Мальдивы и морские круизы.
Абхазия традиционно рассматривается российскими туроператорами как направление внутреннего туризма, так как путешественники прилетают в сочинский аэропорт. Пока спрос на отдых в гостеприимной черноморской республике уступает странам, открывшим границы после пандемии, но, по мнению туроператоров, это очень многообещающее направление, у которого есть все шансы на повышение позиций.
По данным АТОР, средний чек на каникулы в Турции и Греции увеличились на 20% и 30% соответственно по сравнению с ценами 2019 года. Туры в Доминикану подорожали на 7%, а вот отдых на Кипре подешевел даже по сравнению с доковидной эпохой.
По информации агентства "Интурист", неделя майских каникул в Абхазии обойдется в среднем в 19 997 рублей с человека.
Туроператоры подчеркивают, что до праздников осталось несколько месяцев, и позиции стран в топе-10 могут меняться. Они продолжают надеяться на "открытие" Европы, и полагают, что до наступления мая некоторые страны могут снять ограничения на въезд, из-за чего часть россиян захочет пересмотреть свои планы на каникулы.