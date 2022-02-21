https://sputnik-abkhazia.ru/20220221/abkhaziya-mozhet-voyti-v-top-10-napravleniy-dlya-otdykha-na-mayskie-prazdniki-1037698804.html

Абхазия может войти в топ-10 направлений для отдыха на майские праздники

Абхазия может войти в топ-10 направлений для отдыха на майские праздники

В сегменте организованного туризма по продажам турпакетов на майские праздники в феврале пока уверенно лидирует Турция. 21.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-21T16:36+0300

2022-02-21T16:36+0300

2022-02-21T16:36+0300

отдых в абхазии

новости

каникулы

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СУХУМ, 21 фев – Sputnik. Абхазия обладает всеми шансами на попадание в десятку самых популярных направлений для отдыха во время майских праздников, сообщает Ассоциация туроператоров России.Египет также занимает высокое место среди зарубежных направлений, также в топ популярных мест для отдыха входят Объединенные Арабские Эмираты, Доминикана, Сейшельские острова, Греция, Мальдивы и морские круизы.Абхазия традиционно рассматривается российскими туроператорами как направление внутреннего туризма, так как путешественники прилетают в сочинский аэропорт. Пока спрос на отдых в гостеприимной черноморской республике уступает странам, открывшим границы после пандемии, но, по мнению туроператоров, это очень многообещающее направление, у которого есть все шансы на повышение позиций. По данным АТОР, средний чек на каникулы в Турции и Греции увеличились на 20% и 30% соответственно по сравнению с ценами 2019 года. Туры в Доминикану подорожали на 7%, а вот отдых на Кипре подешевел даже по сравнению с доковидной эпохой.Туроператоры подчеркивают, что до праздников осталось несколько месяцев, и позиции стран в топе-10 могут меняться. Они продолжают надеяться на "открытие" Европы, и полагают, что до наступления мая некоторые страны могут снять ограничения на въезд, из-за чего часть россиян захочет пересмотреть свои планы на каникулы.

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отдых в абхазии, новости, каникулы