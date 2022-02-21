https://sputnik-abkhazia.ru/20220221/belyy-dom-ssha-gotovy-nemedlenno-otreagirovat-na-priznanie-rossiey-dnr-i-lnr-1037710223.html

Белый дом: США готовы немедленно отреагировать на признание Россией ДНР и ЛНР

Белый дом: США готовы немедленно отреагировать на признание Россией ДНР и ЛНР

В Белом доме заявили, что Байден вскоре издаст указ, запрещающий гражданам США инвестиции, торговлю и финансирование с ДНР и ЛНР. 21.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-21T23:47+0300

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СУХУМ, 21 фев - Sputnik. Администрация США ожидала от России заявления о признании независимости Луганской и Донецкой народных республик и готова немедленно отреагировать на этот шаг, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-секретаря Белого дома Джену Псаки. Президент России Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР."Мы ожидали подобного шага со стороны России и готовы немедленно отреагировать. Президент (Джо) Байден вскоре издаст указ, запрещающий новые инвестиции, торговлю и финансирование со стороны американских лиц в отношении так называемых украинских регионов ДНР и ЛНР", - сказала Псаки, чье заявление обнародовал Белый дом.Она добавила, что в ближайшее время американская администрация объявит о "дополнительных мерах, связанных с сегодняшним грубым нарушением Россией своих международных обязательств".Псаки добавила, что после признания Россией ДНР и ЛНР Вашингтон продолжает оставаться в тесном контакте со своими союзниками и партнерами, включая Украину, "по дальнейшим шагам и продолжающейся эскалации (напряженности) со стороны РФ вдоль границы с Украиной".Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации

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https://sputnik-abkhazia.ru/20220221/bzhaniya-abkhaziya-podderzhivaet-reshenie-prezidenta-rossii-o-priznanii-dnr-i-lnr-1037709511.html

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