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ДНР и ЛНР обратились к Путину с просьбой о признании независимости
ДНР и ЛНР обратились к Путину с просьбой о признании независимости
Ранее Государственная Дума России направила Владимиру Путину обращение о необходимости признания Донецкой и Луганской республик. 21.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-21T17:19+0300
2022-02-21T17:19+0300
2022-02-21T17:34+0300
донбасс
вооруженный конфликт на востоке украины (2015)
новости
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СУХУМ, 21 фев – Sputnik. Руководители Донецкой и Луганской самопровозглашенных республик обратились к президенту России с просьбой о признании независимости, сообщает РИА Новости, ссылаясь на эфир телеканала "Россия 24" с участием глав республик.Также глава ДНР подчеркнул, что Россия как гарант и посредник всегда отстаивала интересы жителей Донбасса, основываясь на нормах международного права.Пушилин заметил, что заключенные в 2015 году Минские соглашения не мешают украинской стороне получать военную поддержку со стороны Соединенных Штатов и регулярно нарушать установленное перемирие. Руководитель ЛНР в свою очередь отметил, что благодаря помощи со стороны России республике удалось избежать гуманитарной катастрофы.Леонид Пасечник заявил о том, что Киев готовится к полномасштабному наступлению на Донбасс, и добавил, что признание независимости со стороны России поможет избежать массовой гибели жителей республики, 300 000 из которых имеют российское гражданство.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220221/mid-abkhazii-prokommentiroval-situatsiyu-na-donbasse-1037699697.html
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донбасс, вооруженный конфликт на востоке украины (2015), новости
ДНР и ЛНР обратились к Путину с просьбой о признании независимости
17:19 21.02.2022 (обновлено: 17:34 21.02.2022) Подписаться на
Ранее Государственная Дума России направила Владимиру Путину обращение о необходимости признания Донецкой и Луганской республик.
СУХУМ, 21 фев – Sputnik.
Руководители Донецкой и Луганской самопровозглашенных республик обратились к президенту России с просьбой о признании независимости, сообщает РИА Новости
, ссылаясь на эфир телеканала "Россия 24" с участием глав республик.
Помимо этого, Денис Пушилин и Леонид Пасечник высказали просьбу о заключении договора о сотрудничестве между Российской Федерацией и самопровозглашенными республиками, в том числе предусматривающий сотрудничество в оборонной сфере.
Также глава ДНР подчеркнул, что Россия как гарант и посредник всегда отстаивала интересы жителей Донбасса, основываясь на нормах международного права.
Пушилин заметил, что заключенные в 2015 году Минские соглашения не мешают украинской стороне получать военную поддержку со стороны Соединенных Штатов и регулярно нарушать установленное перемирие.
Глава ДНР отметил, что решения Путина по признанию документов, выданных жителям самопровозглашенных республик, и возможность получения российского гражданства "бесценны для нас, как для людей, ощущающих себя русскими по духу и считающих своей главной целью интеграцию в российское социально-политическое общество и культурное пространство".
Руководитель ЛНР в свою очередь отметил, что благодаря помощи со стороны России республике удалось избежать гуманитарной катастрофы.
Леонид Пасечник заявил о том, что Киев готовится к полномасштабному наступлению на Донбасс, и добавил, что признание независимости со стороны России поможет избежать массовой гибели жителей республики, 300 000 из которых имеют российское гражданство.