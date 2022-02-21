https://sputnik-abkhazia.ru/20220221/dnr-i-lnr-obratilis-k-putinu-s-prosboy-o-priznanii-nezavisimosti-1037702181.html

ДНР и ЛНР обратились к Путину с просьбой о признании независимости

ДНР и ЛНР обратились к Путину с просьбой о признании независимости

Ранее Государственная Дума России направила Владимиру Путину обращение о необходимости признания Донецкой и Луганской республик. 21.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-21T17:19+0300

2022-02-21T17:19+0300

2022-02-21T17:34+0300

донбасс

вооруженный конфликт на востоке украины (2015)

новости

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СУХУМ, 21 фев – Sputnik. Руководители Донецкой и Луганской самопровозглашенных республик обратились к президенту России с просьбой о признании независимости, сообщает РИА Новости, ссылаясь на эфир телеканала "Россия 24" с участием глав республик.Также глава ДНР подчеркнул, что Россия как гарант и посредник всегда отстаивала интересы жителей Донбасса, основываясь на нормах международного права.Пушилин заметил, что заключенные в 2015 году Минские соглашения не мешают украинской стороне получать военную поддержку со стороны Соединенных Штатов и регулярно нарушать установленное перемирие. Руководитель ЛНР в свою очередь отметил, что благодаря помощи со стороны России республике удалось избежать гуманитарной катастрофы.Леонид Пасечник заявил о том, что Киев готовится к полномасштабному наступлению на Донбасс, и добавил, что признание независимости со стороны России поможет избежать массовой гибели жителей республики, 300 000 из которых имеют российское гражданство.

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https://sputnik-abkhazia.ru/20220221/deputat-gosdumy-rasskazal-o-perspektivakh-priznaniya-dnr-i-lnr-1037697742.html

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донбасс, вооруженный конфликт на востоке украины (2015), новости