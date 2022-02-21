https://sputnik-abkhazia.ru/20220221/mid-abkhazii-prokommentiroval-situatsiyu-na-donbasse-1037699697.html

МИД Абхазии прокомментировал ситуацию на Донбассе

МИД Абхазии прокомментировал ситуацию на Донбассе

Конфликт на востоке Украины идет более семи лет и находится в стадии обострения. Представители ДНР и ЛНР сообщают о регулярных нарушениях договоренностей со... 21.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-21T17:05+0300

2022-02-21T17:05+0300

2022-02-21T17:30+0300

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СУХУМ, 21 фев – Sputnik. Министерство иностранных дел Абхазии дало официальный комментарий в связи с обострением ситуации на Донбассе, об этом сообщает сайт ведомства. МИД Абхазии заявил, что внимательно следит за развитием ситуации на Донбассе и выражает надежду на то, что кризис, из-за которого страдает гражданское население, будет урегулирован исключительно мирным путем. Также ведомство подчеркнуло тот факт, что Республика Абхазия готова оказать посильную гуманитарную помощь мирному населению Донецкой и Луганской народных республик.Президент Абхазии уже дал ряд распоряжений главам силовых ведомств. Министерству по чрезвычайным ситуациям поручено организовать прием и места для размещения в Абхазии беженцев из Донбасса.Кроме того, в рамках поручений главы государства спецподразделения Службы государственной безопасности, Вооруженных сил и МВД будут приведены в усиленную готовность во избежание провокаций со стороны Грузии.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220221/mchs-abkhazii-organizuet-dostavku-bezhentsev-iz-donbassa-1037697204.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220221/deputat-gosdumy-rasskazal-o-perspektivakh-priznaniya-dnr-i-lnr-1037697742.html

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