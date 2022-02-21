https://sputnik-abkhazia.ru/20220221/minfin-vnes-v-pravitelstvo-zakonoproekt-o-regulirovanii-kriptovalyut-1037691804.html
Минфин внес в правительство законопроект о регулировании криптовалют
Минфин внес в правительство законопроект о регулировании криптовалют
Документ разработан по поручению правительства на основе утвержденной концепции регулирования механизма организации оборота цифровых валют. 21.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-21T12:20+0300
2022-02-21T12:20+0300
2022-02-21T12:24+0300
рынок криптовалюты
россия
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/02/15/1037691501_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_88ee5b49cb68f5e97bcc32b4d288519d.jpg
СУХУМ, 21 фев – Sputnik. Министерство финансов России внесло в правительство законопроект по регулированию криптовалют. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.Законопроект определяет требования к биржам и обменникам, которые будут заниматься оборотом цифровых валют. Для этого планируется создать специальный реестр операторов, а деятельность таких компаний будет контролировать уполномоченный орган, определенный правительством. Иностранные криптовалютные биржи для получения лицензии должны будут зарегистрироваться в России.Согласно документу, цифровые валюты рассматриваются исключительно в качестве инструмента для инвестиций. Покупать или продавать их будет возможно только через банки и при условии идентификации клиента. А биржи будут обязаны информировать о высоких рисках, связанных с приобретением криптовалют.Те, кто успешно пройдет тестирование, смогут вкладывать в криптовалюты до 600 тысяч рублей ежегодно. Если человек провалил тестирование, то предельный размер вложений для него ограничат 50 тысячами рублей. Квалифицированные инвесторы и юридические лица смогут совершать операции без ограничений. В законопроекте закрепляется также определение цифрового майнинга как деятельности, направленной на получение криптовалюты.Совместно с Минфином разработкой документа о регулировании цифровых валют занимался Центробанк. В конце прошлой недели он представил свой вариант. При этом у ведомств сохраняются принципиальные разногласия по этой теме: в частности, ЦБ предлагает штрафовать за майнинг криптовалют, а также их покупку и продажу.Как отметил глава ведомства Антон Силуанов, криптовалюта уже стала объективной реальностью, и не замечать этого было бы неправильно. А легализация, по его словам, предпочтительней запрета.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220218/legalizatsiya-kriptovalyut-predpochtitelnee-zapreta-zayavil-minfin-rossii-1037650678.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220120/tsentrobank-vystupil-za-zapret-mayninga-kriptovalyut-v-rossii-1037222937.html
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/02/15/1037691501_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_87378975551a354777fbdcca1335bb09.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
рынок криптовалюты, россия, экономика
Минфин внес в правительство законопроект о регулировании криптовалют
12:20 21.02.2022 (обновлено: 12:24 21.02.2022) Подписаться на
Документ разработан по поручению правительства на основе утвержденной концепции регулирования механизма организации оборота цифровых валют.
СУХУМ, 21 фев – Sputnik.
Министерство финансов России внесло в правительство законопроект по регулированию криптовалют. Об этом говорится в сообщении
на сайте ведомства.
"Использование цифровых валют в качестве средства платежа на территории Российской Федерации будет по-прежнему запрещено", — заявили в Минфине.
Законопроект определяет требования к биржам и обменникам, которые будут заниматься оборотом цифровых валют. Для этого планируется создать специальный реестр операторов, а деятельность таких компаний будет контролировать уполномоченный орган, определенный правительством. Иностранные криптовалютные биржи для получения лицензии должны будут зарегистрироваться в России.
Согласно документу, цифровые валюты рассматриваются исключительно в качестве инструмента для инвестиций. Покупать или продавать их будет возможно только через банки и при условии идентификации клиента. А биржи будут обязаны информировать о высоких рисках, связанных с приобретением криптовалют.
"Граждане должны будут проходить онлайн-тестирование перед приобретением криптовалюты, которое определит уровень знаний о специфике вложений в цифровые валюты и осведомленности о возможных рисках", — пишет ведомство.
Те, кто успешно пройдет тестирование, смогут вкладывать в криптовалюты до 600 тысяч рублей ежегодно. Если человек провалил тестирование, то предельный размер вложений для него ограничат 50 тысячами рублей. Квалифицированные инвесторы и юридические лица смогут совершать операции без ограничений. В законопроекте закрепляется также определение цифрового майнинга как деятельности, направленной на получение криптовалюты.
Совместно с Минфином разработкой документа о регулировании цифровых валют занимался Центробанк. В конце прошлой недели он представил свой вариант. При этом у ведомств сохраняются принципиальные разногласия по этой теме: в частности, ЦБ предлагает штрафовать за майнинг криптовалют, а также их покупку и продажу.
В Минфине пообещали, что предложения Центробанка в части, не противоречащей их подходам, учтут при дальнейшей работе над законопроектом.
Как отметил глава ведомства Антон Силуанов, криптовалюта уже стала объективной реальностью, и не замечать этого было бы неправильно. А легализация, по его словам, предпочтительней запрета.