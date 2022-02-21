https://sputnik-abkhazia.ru/20220221/minfin-vnes-v-pravitelstvo-zakonoproekt-o-regulirovanii-kriptovalyut-1037691804.html

Минфин внес в правительство законопроект о регулировании криптовалют

Минфин внес в правительство законопроект о регулировании криптовалют

Документ разработан по поручению правительства на основе утвержденной концепции регулирования механизма организации оборота цифровых валют. 21.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-21T12:20+0300

2022-02-21T12:20+0300

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СУХУМ, 21 фев – Sputnik. Министерство финансов России внесло в правительство законопроект по регулированию криптовалют. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.Законопроект определяет требования к биржам и обменникам, которые будут заниматься оборотом цифровых валют. Для этого планируется создать специальный реестр операторов, а деятельность таких компаний будет контролировать уполномоченный орган, определенный правительством. Иностранные криптовалютные биржи для получения лицензии должны будут зарегистрироваться в России.Согласно документу, цифровые валюты рассматриваются исключительно в качестве инструмента для инвестиций. Покупать или продавать их будет возможно только через банки и при условии идентификации клиента. А биржи будут обязаны информировать о высоких рисках, связанных с приобретением криптовалют.Те, кто успешно пройдет тестирование, смогут вкладывать в криптовалюты до 600 тысяч рублей ежегодно. Если человек провалил тестирование, то предельный размер вложений для него ограничат 50 тысячами рублей. Квалифицированные инвесторы и юридические лица смогут совершать операции без ограничений. В законопроекте закрепляется также определение цифрового майнинга как деятельности, направленной на получение криптовалюты.Совместно с Минфином разработкой документа о регулировании цифровых валют занимался Центробанк. В конце прошлой недели он представил свой вариант. При этом у ведомств сохраняются принципиальные разногласия по этой теме: в частности, ЦБ предлагает штрафовать за майнинг криптовалют, а также их покупку и продажу.Как отметил глава ведомства Антон Силуанов, криптовалюта уже стала объективной реальностью, и не замечать этого было бы неправильно. А легализация, по его словам, предпочтительней запрета.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220218/legalizatsiya-kriptovalyut-predpochtitelnee-zapreta-zayavil-minfin-rossii-1037650678.html

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