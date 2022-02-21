https://sputnik-abkhazia.ru/20220221/reydy-shtrafy-i-turisticheskaya-politsiya-kak-borotsya-s-nelegalnymi-gidami-1037693521.html

Рейды, штрафы и туристическая полиция: как бороться с нелегальными гидами

Рейды, штрафы и туристическая полиция: как бороться с нелегальными гидами

20 февраля в ходе совместной проверки Министерства туризма Абхазии, Профсоюза экскурсоводов республики и Управления экономической безопасности МВД был выявлен... 21.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-21T12:50+0300

2022-02-21T12:50+0300

2022-02-21T14:09+0300

в абхазии

минтуризма

отдых в абхазии

туристы

абхазия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e4/08/0c/1030738936_0:135:2601:1598_1920x0_80_0_0_60ffc62e3d7c84c7406e36cf36ed2d20.jpg

Всего в Абхазии около 500 лицензированных экскурсоводов, которые проходят специальные курсы подготовки в Министерстве туризма и периодически повышают свою квалификацию. Только лицензированный гид имеет право законно осуществлять свою деятельность на территории Абхазии. Тем не менее это не останавливает нелегальных гидов как из России, так и из числа местного населения не первый год работать в Абхазии. Асмат Цвижба, SputnikЛовля "на живца"По словам главного специалиста контроля за осуществлением туристической деятельности и координационной работы с органами власти Минтуризма Абхазии Тараща Хутаба, найти очередного нелегала удалось благодаря наводке Союза экскурсоводов республики.Один из членов Союза сообщил, что 20 февраля в Гагру приедет минивэн с нелегальным гидом и отвезет туристов на экскурсию в Рицинский национальный реликтовый парк.На "захват" отправились сотрудники Минтуризма и УЭБа, так как по закону применять санкции в отношении нелегальных экскурсоводов могут только сотрудники Управления экономической безопасности МВД. Сотрудники Управления формируют дело по факту осуществления незаконной предпринимательской деятельности на территории Абхазии. Штраф – 1800 рублей, взыскивать его должен будет Гагрский районный суд, куда и было передано дело.По словам Хутаба, при предъявлении "обвинения" нелегалы обычно начинают находить оправдания, обманывать, рассказывать, что они всего лишь занимаются трансфером. Лжеэкскурсовод из Сочи исключением не стала.После профилактической беседы сочинского нелегала отпустили, задерживать человека ни Минтуризма, ни УЭБ права не имеют."У нас не предусмотрено изымать машину или права до оплаты штрафа. У нас таких прав нет", – добавил Хутаба.Цифры и реальностьПрофилактические работы по выявлению нелегалов Минтуризма проводит ежемесячно, несколько раз в неделю. Специалисты посещают наиболее популярные туристические места, которые привлекают туристов и экскурсоводов – озеро Рица, Новый Афон, Кындыгский источник.С начала 2022 года было обнаружено уже семь нелегалов, но их, по словам Хутаба, намного больше, а сотрудников отдела контроля за осуществлением туристической деятельности в разы меньше.Нелегалами считаются не только приезжие экскурсоводы, но и местные, если у них нет разрешительных документов на осуществление экскурсионной деятельности. Последних не меньше.В этом году Минтуризма отправил запрос в Министерство по налогам и сборам Абхазии, чтобы узнать о прямых платежах экскурсионных фирм за последние пять-шесть лет. Результаты специалистов не утешили."Какие-то фирмы платят за шесть лет 100 000 рублей, какие-то 30 000 рублей. Мы ведь видим, сколько экскурсионных автобусов, а по факту поступления налогов очень малы", – сказал Хутаба.Как бороться?В 2021 году Союзом экскурсоводов была инициирована разработка законопроекта по борьбе с нелегалами. Он предусматривает увеличение штрафных санкций от 20 до 40 тысяч. Законопроект был принят Парламентом только в первом чтении.Однако, по мнению специалиста, одно лишь увеличение штрафа ситуацию не исправит, ведь процедура наложения санкций очень затянута.Выходом из тупика Хутаба считает создание туристической полиции, в полномочиях которой будет не только выписывание штрафа, но и его взыскание. Кроме того, контрольные пункты нужно организовывать на границе с Россией, добавил специалист.Такие меры позволят избавиться от нелегальных экскурсоводов за один год, отметил Хутаба.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220218/temnaya-istoriya-pochemu-nelegalnye-gidy-stali-problemoy-dlya-abkhazii-1037625601.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220128/ekskursovody-respubliki-obsudili-kak-borotsya-s-nelegalami-v-svoey-otrasli-1037327844.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

минтуризма, отдых в абхазии, туристы, абхазия