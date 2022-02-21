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Взрыв прогремел в районе аэропорта в Донецке
Взрыв прогремел в районе аэропорта в Донецке
Конфликт на востоке Украины длится более восьми лет. За основу перемирия взяты подписанные в 2015 году Минские соглашения, в нарушении которых стороны обвиняют... 21.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-21T11:47+0300
2022-02-21T11:47+0300
2022-02-21T12:25+0300
вооруженный конфликт на востоке украины (2015)
донбасс
новости
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СУХУМ, 21 фев – Sputnik. В районе аэропорта на территории ДНР произошел взрыв, сообщает РИА Новости со ссылкой на корреспондента, находящегося на месте событий. Ранее Народная милиция ДНР сообщала о том, что украинский диверсант подорвался на собственном взрывном устройстве, когда пытался установить его в районе вокзала.За последнее время на Донбассе наблюдается новый виток эскалации. Одиночный громкий хлопок был слышан на расстоянии нескольких километров. Организована эвакуация мирных жителей в Российскую федерацию, объявлена всеобщая мобилизация, происходит регулярный обстрел ополченцев. По заявлениям руководства ДНР, в ближайшее время Киев начнет осуществлять план вторжения на территорию самопровозглашенных республик.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220221/diversionnaya-gruppa-podorvala-sklad-vooruzheniya-v-dnr-1037690750.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220220/situatsiya-v-dnr-i-lnr-glavnoe-za-den-1037683913.html
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вооруженный конфликт на востоке украины (2015), донбасс, новости
Взрыв прогремел в районе аэропорта в Донецке
11:47 21.02.2022 (обновлено: 12:25 21.02.2022) Подписаться на
Конфликт на востоке Украины длится более восьми лет. За основу перемирия взяты подписанные в 2015 году Минские соглашения, в нарушении которых стороны обвиняют друг друга.
СУХУМ, 21 фев – Sputnik.
В районе аэропорта на территории ДНР произошел взрыв, сообщает РИА Новости
со ссылкой на корреспондента, находящегося на месте событий.
По словам журналиста, хлопок был одиночным и был слышен на расстоянии нескольких километров.
Ранее Народная милиция ДНР сообщала о том, что украинский диверсант подорвался на собственном взрывном устройстве, когда пытался установить его в районе вокзала.
За последнее время на Донбассе наблюдается новый виток эскалации. Одиночный громкий хлопок был слышан на расстоянии нескольких километров. Организована эвакуация мирных жителей в Российскую федерацию, объявлена всеобщая мобилизация, происходит регулярный обстрел ополченцев.
По заявлениям руководства ДНР, в ближайшее время Киев начнет осуществлять план вторжения на территорию самопровозглашенных республик.