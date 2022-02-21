https://sputnik-abkhazia.ru/20220221/vzryv-progremel-v-rayone-aeroporta-v-donetske-1037691547.html

Взрыв прогремел в районе аэропорта в Донецке

Взрыв прогремел в районе аэропорта в Донецке

Конфликт на востоке Украины длится более восьми лет. За основу перемирия взяты подписанные в 2015 году Минские соглашения, в нарушении которых стороны обвиняют... 21.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-21T11:47+0300

2022-02-21T11:47+0300

2022-02-21T12:25+0300

вооруженный конфликт на востоке украины (2015)

донбасс

новости

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СУХУМ, 21 фев – Sputnik. В районе аэропорта на территории ДНР произошел взрыв, сообщает РИА Новости со ссылкой на корреспондента, находящегося на месте событий. Ранее Народная милиция ДНР сообщала о том, что украинский диверсант подорвался на собственном взрывном устройстве, когда пытался установить его в районе вокзала.За последнее время на Донбассе наблюдается новый виток эскалации. Одиночный громкий хлопок был слышан на расстоянии нескольких километров. Организована эвакуация мирных жителей в Российскую федерацию, объявлена всеобщая мобилизация, происходит регулярный обстрел ополченцев. По заявлениям руководства ДНР, в ближайшее время Киев начнет осуществлять план вторжения на территорию самопровозглашенных республик.

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вооруженный конфликт на востоке украины (2015), донбасс, новости