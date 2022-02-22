https://sputnik-abkhazia.ru/20220222/butba-i-dzhindzholiya-obsudili-problemy-detskogo-zdravookhraneniya-v-abkhazii-1037722555.html

Бутба и Джинджолия обсудили проблемы детского здравоохранения в Абхазии

Бутба и Джинджолия обсудили проблемы детского здравоохранения в Абхазии

Во вторник, 22 февраля, глава Минздрава Эдуард Бутба принял Уполномоченного по правам ребенка при президенте Абхазии Мактину Джинджолия. 22.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-22T16:59+0300

2022-02-22T16:59+0300

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СУХУМ, 22 фев – Sputnik. Министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба и Уполномоченный по правам ребенка Мактина Джинджолия обсудили проблемы детского здоровья, сообщает пресс-служба Минздрава. На встрече с министром Джинджолия, в частности, подняла вопрос отсутствия служб, оказывающих высококвалифицированную психиатрическую помощь детям и подросткам. Такие же проблемы есть и с постановкой диагноза детям с особенностями развития, отметила детский омбудсмен. В этой связи возникают трудности с отбором детей в коррекционные школы, так как постановка диагноза легкой умственной отсталости требует серьезного обследования детским психиатром и клиническим психологом, а только потом прохождения психолого- медико-педагогической комиссии.Эдуад Бутба отметил, что страна нуждается в детских клинических психологах, психиатрах, кардиологах и специалистах по детской ультразвуковой диагностике. Он подчеркнул, что Минздрав знает об этой проблеме и делает все возможное, чтобы ее решить. Министр также рассказал, что на данном этапе есть возможность заложить в проекте строительства новой детской Республиканской больницы расходы по содержанию амбулаторного отделения детского психического здоровья, и этот вопрос будет рассматриваться в компетентных ведомствах.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220209/glava-minzdrava-oznakomilsya-s-genplanom-zastroyki-novoy-detskoy-bolnitsy-v-sukhume-1037503745.html

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