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ДНР и ЛНР ратифицировали договоры о дружбе и взаимопомощи с Россией

ДНР и ЛНР ратифицировали договоры о дружбе и взаимопомощи с Россией

Президент России Владимир Путин подписал с главами донбасских республик договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи сразу после признания их... 22.02.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 22 фев – Sputnik. Народные советы ДНР и ЛНР приняли законы о ратификации Договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с Россией, сообщает РИА Новости.На чрезвычайном пленарном заседания парламента в Донецке все 87 присутствующих депутатов проголосовали за принятие соответствующего решения. Народный совет ЛНР также одобрил ратификацию единогласно — в ее поддержку высказались 47 присутствующих депутатов.В понедельник вечером Владимир Путин в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР и подписал соответствующие указы. Также президент поручил обеспечить поддержание мира в республиках.В последние дни обстановка в Донбассе обострилась — Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Из-за угрозы вторжения Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация.Конфликт на востоке Украины длится уже восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Напряженность в Донбассе нагнетают США и другие страны НАТО, которые накачивают Украину оружием и посылают туда военных инструкторов. В Москве не раз призывали прекратить поставки вооружений, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.

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