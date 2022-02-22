https://sputnik-abkhazia.ru/20220222/khariton-agrba-oderzhal-pobedu-nad-kolumbiytsem-na-vechere-boksa-v-moskve-1037726569.html
Харитон Агрба одержал победу над колумбийцем на вечере бокса в Москве
Харитон Агрба одержал победу над колумбийцем на вечере бокса в Москве
Шоу "Лига Ставок. Вечер бокса" состоялось в Москве, в спортивном клубе "Крылья Советов" во вторник 22 февраля. 22.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-22T20:36+0300
2022-02-22T20:36+0300
2022-02-22T20:37+0300
спорт
бокс
новости
абхазия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0a/08/1033377428_0:260:2278:1541_1920x0_80_0_0_772674e5fff0c47d94399d5e70af7249.jpg
СУХУМ, 22 фев - Sputnik, Асмат Цвижба. Боксер из Абхазии Харитон Агрба одержал победу над спортсменом из Колумбии Брайамом Рико, в шоу "Лига Ставок. Вечер бокса". Прямая трансляция боя шла на телеканале "Матч ТВ".Агрба одержал победу уже во втором раунде техническим нокаутом. Харитон Агрба - мастер спорта международного класса, серебряный призер Кубка мира по боксу, серебряный призер Европейских игр, двукратный призер чемпионатов России, двукратный чемпион мира по боксу среди студентов, обладатель титулов WBA Fedecaribe, WBA Continental, IBF European. На профессиональном ринге он с 2019 года - провел семь победных боев, в четырех из которых выиграл нокаутом.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211224/khariton-agrba-stal-obladatelem-bokserskogo-titula-ibf-european-1036909608.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0a/08/1033377428_0:46:2278:1755_1920x0_80_0_0_3288f52c7172f8c7fd3e03ebd66be1c2.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
спорт, бокс, новости, абхазия
Харитон Агрба одержал победу над колумбийцем на вечере бокса в Москве
20:36 22.02.2022 (обновлено: 20:37 22.02.2022) Подписаться на
Шоу "Лига Ставок. Вечер бокса" состоялось в Москве, в спортивном клубе "Крылья Советов" во вторник 22 февраля.
СУХУМ, 22 фев - Sputnik, Асмат Цвижба. Боксер из Абхазии Харитон Агрба одержал победу над спортсменом из Колумбии Брайамом Рико, в шоу "Лига Ставок. Вечер бокса".
Прямая трансляция боя шла на телеканале "Матч ТВ".
Агрба одержал победу уже во втором раунде техническим нокаутом.
Харитон Агрба - мастер спорта международного класса, серебряный призер Кубка мира по боксу, серебряный призер Европейских игр, двукратный призер чемпионатов России, двукратный чемпион мира по боксу среди студентов, обладатель титулов WBA Fedecaribe, WBA Continental, IBF European.
На профессиональном ринге он с 2019 года - провел семь победных боев, в четырех из которых выиграл нокаутом.