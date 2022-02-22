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Президент Абхазии поздравил глав ДНР и ЛНР с признанием независимости
Президент Абхазии поздравил глав ДНР и ЛНР с признанием независимости
Государственный суверенитет донбасских республик был признан Россией в понедельник, 21 февраля, на фоне военной активности Украины. 22.02.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 22 фев – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил глав ДНР и ЛНР Дениса Пушилина и Леонида Пасечника с признанием Россией независимости республик."Уважаемый Денис Владимирович, примите сердечные поздравления по случаю признания Российской Федерацией суверенитета и государственной независимости Донецкой народной республики. Дата 21 февраля 2022 года, став важнейшей вехой на пути становления и развития Вашей страны, навсегда войдет в историю ДНР как день торжества справедливости", – говорится в поздравлении Бжания в адрес Пушилина. Президент подчеркнул, что народ Абхазии знает, какой ценой и невосполнимыми утратами завоевывается свобода. В поздравлении на имя главы ЛНР, Бжания назвал решение России о признании донбасских республик историческим и судьбоносным.Бжания пожелал всем жителям ДНР и ЛНР мира, добра, процветания и благополучия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220222/medvedev-nato-i-ssha-plokho-usvoili-urok-iz-priznaniya-yuzhnoy-osetii-i-abkhazii-1037712777.html
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Президент Абхазии поздравил глав ДНР и ЛНР с признанием независимости
10:20 22.02.2022 (обновлено: 11:21 22.02.2022) Подписаться на
Государственный суверенитет донбасских республик был признан Россией в понедельник, 21 февраля, на фоне военной активности Украины.
СУХУМ, 22 фев – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил глав ДНР и ЛНР Дениса Пушилина и Леонида Пасечника с признанием Россией независимости республик.
"Уважаемый Денис Владимирович, примите сердечные поздравления по случаю признания Российской Федерацией суверенитета и государственной независимости Донецкой народной республики. Дата 21 февраля 2022 года, став важнейшей вехой на пути становления и развития Вашей страны, навсегда войдет в историю ДНР как день торжества справедливости", – говорится в поздравлении Бжания в адрес Пушилина.
Президент подчеркнул, что народ Абхазии знает, какой ценой и невосполнимыми утратами завоевывается свобода.
В поздравлении на имя главы ЛНР, Бжания назвал решение России о признании донбасских республик историческим и судьбоносным.
"Это историческое решение, принятое Россией, став поистине судьбоносным для граждан ЛНР, ознаменовало качественно новый этап строительства и развития государственности. Народ Республики Абхазия, переживший войну, понимает, как никто другой, стремление жителей ЛНР созидать во имя процветания своей родной земли", – подчеркнул глава государства.
Бжания пожелал всем жителям ДНР и ЛНР мира, добра, процветания и благополучия.