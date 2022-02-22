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Президент Абхазии поздравил глав ДНР и ЛНР с признанием независимости

Президент Абхазии поздравил глав ДНР и ЛНР с признанием независимости

Государственный суверенитет донбасских республик был признан Россией в понедельник, 21 февраля, на фоне военной активности Украины. 22.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-22T10:20+0300

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СУХУМ, 22 фев – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил глав ДНР и ЛНР Дениса Пушилина и Леонида Пасечника с признанием Россией независимости республик."Уважаемый Денис Владимирович, примите сердечные поздравления по случаю признания Российской Федерацией суверенитета и государственной независимости Донецкой народной республики. Дата 21 февраля 2022 года, став важнейшей вехой на пути становления и развития Вашей страны, навсегда войдет в историю ДНР как день торжества справедливости", – говорится в поздравлении Бжания в адрес Пушилина. Президент подчеркнул, что народ Абхазии знает, какой ценой и невосполнимыми утратами завоевывается свобода. В поздравлении на имя главы ЛНР, Бжания назвал решение России о признании донбасских республик историческим и судьбоносным.Бжания пожелал всем жителям ДНР и ЛНР мира, добра, процветания и благополучия.

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