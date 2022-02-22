https://sputnik-abkhazia.ru/20220222/pervyy-natsionalnyy-konkurs-abkhazskikh-vin-sredi-chastnykh-proizvoditeley-proydet-vesnoy-1037719043.html

Первый национальный конкурс абхазских вин от частных производителей пройдет весной

Первый национальный конкурс абхазских вин от частных производителей пройдет весной

Конкурс носит имя известного винодела, основоположника промышленного виноделия в Абхазии Николая Батовича Ачба. 22.02.2022, Sputnik Абхазия

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2022-02-22T14:45+0300

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СУХУМ, 22 фев – Sputnik, Бадрак Авидзба. Первый национальный конкурс абхазских вин пройдет весной 2022 года, сказал гендиректор предприятия "Вина и воды Абхазии" Николай Ачба на пресс-конференции во вторник, 22 февраля.По его словам, в рамках конкурса пройдет около двадцати мероприятий – различные фотовыставки, выставки картин, лекции виноделов и историков вина."Даже намечается такое интересное мероприятие, как забег по виноградникам. Венцом всех этих мероприятий будет конкурс производителей абхазских вин, на который мы приглашаем всех частных производителей. Решено оргкомитетом на первый национальный конкурс не приглашать крупные заводы, находящиеся на территории Абхазии", – отметил Николай Ачба.К участию в конкурсе приглашают людей, которые занимаются виноделием не в больших масштабах, а тех, кто делает вино в своем хозяйстве.Все участники конкурса получат подарки – это саженцы европейских сортов винограда, также будут специальные призы от членов оргкомитета для разных типов вин. Кроме того, "Вина и воды Абхазии" предоставит возможность победителям по их желанию разлить вино на предприятии для дальнейшей реализации. Для участия в конкурсе будут принимать как белые, так и красные вина."Нами утверждена дегустационная комиссия, в которую приглашены такие светила современного виноделия, по крайней мере в СНГ, как академик Анатолий Мканович Авидзба и доктор наук, профессор Георгий Николаевич Арпентин, это серьезные виноделы, участвовавшие в крупных мировых конкурсах вина. Кроме того, сопредседателем комиссии будет наш главный винодел Валерий Борисович Авидзба", – отметил Ачба.Всего в дегустационную комиссию первого национального конкурса абхазских вин войдет 15 специалистов, проинформировал гендиректор компании "Вина и воды Абхазии". "Все вина будут зашифрованы, никто в дегустационной комиссии не будет знать, чье вино пробуют, все это будет анонимно", – сказал он. Конкурс виноделов планируют проводить в республике ежегодно.Первый вице-премьер правительства Абхазии, министр сельского хозяйства Беслан Джопуа отметил, что конкурс будет способствовать стимулированию традиционного вида деятельности абхазов – виноделия. Он напомнил, что с советских времен Абхазия славилась своими курортами и возможностями республики в области сельского хозяйства.Главный винодел предприятия "Вина и воды Абхазии" Валерий Авидзба сказал, что и после конкурса все заинтересованные смогут получать консультации по виноградарству и виноделию. "Мы будем им прививать настоящую культуру виноделия, это очень важно", - подчеркнул он.Исполняющий обязанности руководителя Госстандарта Нарсоу Сангулия отметил важность предстоящего мероприятия, выразил благодарность организаторам и пожелал удачи конкурсантам.Прием заявок для участия в конкурсе будет проходить с 28 февраля по 20 апреля. Отправить заявку можно на электронный адрес abkhazwine@mail.ru. Проведение самого конкурса намечено на 29 апреля.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220218/vystavka-o-kulture-vinodeliya-abkhazov-proydet-v-sukhume-1037653279.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220116/vinodelie-v-abkhazii-vyshel-dokumentalnyy-film-o-traditsionnom-remesle-abkhazov-1037159310.html

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