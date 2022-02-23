https://sputnik-abkhazia.ru/20220223/minfin-frantsii-ne-soglasilsya-s-amerikanskoy-otsenkoy-sobytiy-na-donbasse-1037731751.html

Минфин Франции не согласился с американской оценкой событий на Донбассе

Минфин Франции не согласился с американской оценкой событий на Донбассе

За последнее время обстановка на Донбассе заметно обострилась – эвакуация мирных граждан, всеобщая мобилизация, регулярный обстрел ополченцев со стороны... 23.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-23T12:24+0300

2022-02-23T12:24+0300

2022-02-23T12:24+0300

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СУХУМ, 23 фев – Sputnik. Термин "вторжение", которым президент США Джо Байден описывает происходящее на Украине, не отражает в полной мере ситуацию на Донбассе, заявил руководитель французского Министерства финансов Брюно Ле Мэр, его слова приводит РИА Новости.Ле Мэр добавил, что власти Франции будут наблюдать за тем, какие шаги будет предпринимать Москва "в следующие часы, дни или недели".Министр финансов выразил мнение, что происходящее на Донбассе – это попытка посягнуть на территориальную целостность Украины и подвергнуть сомнению международные соглашения. Ранее американский президент Джо Байден заявил, что последние действия российских властей означают "вторжение" на Украину. Обвинения в ведении агрессивной внешней политики в адрес России звучали со стороны западных политиков уже давно. По мнению Москвы, эти обвинения служат оправлением усиления военного присутствия у российских границ. 21 февраля президент России Владимир Путин выступил с телеобращением, во время которого заявил о необходимости признания суверенитета Донецкой и Луганской народных республик и подписал соответствующие указы. 22 февраля было объявлено об установлении дипломатических отношений между Российской Федерацией, ДНР и ЛНР. По словам главы государства, решение о признании независимости было принято из-за того, что Киев не признает никакого другого способа решения восьмилетнего конфликта, кроме военного.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220222/rossiya-ustanovila-dipotnosheniya-s-donetskoy-i-luganskoy-narodnymi-respublikami-1037727824.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220222/ataev-o-nezavisimosti-dnr-i-lnr-putin-zakrepil-realnost-1037718275.html

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