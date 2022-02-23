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https://sputnik-abkhazia.ru/20220223/minfin-frantsii-ne-soglasilsya-s-amerikanskoy-otsenkoy-sobytiy-na-donbasse-1037731751.html
Минфин Франции не согласился с американской оценкой событий на Донбассе
Минфин Франции не согласился с американской оценкой событий на Донбассе
За последнее время обстановка на Донбассе заметно обострилась – эвакуация мирных граждан, всеобщая мобилизация, регулярный обстрел ополченцев со стороны... 23.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-23T12:24+0300
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СУХУМ, 23 фев – Sputnik. Термин "вторжение", которым президент США Джо Байден описывает происходящее на Украине, не отражает в полной мере ситуацию на Донбассе, заявил руководитель французского Министерства финансов Брюно Ле Мэр, его слова приводит РИА Новости.Ле Мэр добавил, что власти Франции будут наблюдать за тем, какие шаги будет предпринимать Москва "в следующие часы, дни или недели".Министр финансов выразил мнение, что происходящее на Донбассе – это попытка посягнуть на территориальную целостность Украины и подвергнуть сомнению международные соглашения. Ранее американский президент Джо Байден заявил, что последние действия российских властей означают "вторжение" на Украину. Обвинения в ведении агрессивной внешней политики в адрес России звучали со стороны западных политиков уже давно. По мнению Москвы, эти обвинения служат оправлением усиления военного присутствия у российских границ. 21 февраля президент России Владимир Путин выступил с телеобращением, во время которого заявил о необходимости признания суверенитета Донецкой и Луганской народных республик и подписал соответствующие указы. 22 февраля было объявлено об установлении дипломатических отношений между Российской Федерацией, ДНР и ЛНР. По словам главы государства, решение о признании независимости было принято из-за того, что Киев не признает никакого другого способа решения восьмилетнего конфликта, кроме военного.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220222/rossiya-ustanovila-dipotnosheniya-s-donetskoy-i-luganskoy-narodnymi-respublikami-1037727824.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220222/ataev-o-nezavisimosti-dnr-i-lnr-putin-zakrepil-realnost-1037718275.html
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россия, днр, лнр, донбасс, в мире

Минфин Франции не согласился с американской оценкой событий на Донбассе

12:24 23.02.2022
© AFP 2022 / OLEKSANDR RATUSHNIAKУкраинские военнослужащие в поселке Новолуганское
Украинские военнослужащие в поселке Новолуганское - Sputnik Абхазия, 1920, 23.02.2022
© AFP 2022 / OLEKSANDR RATUSHNIAK
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За последнее время обстановка на Донбассе заметно обострилась – эвакуация мирных граждан, всеобщая мобилизация, регулярный обстрел ополченцев со стороны украинских военных вынудили российское руководство объявить о признании суверенитета ЛНР и ДНР.
СУХУМ, 23 фев – Sputnik. Термин "вторжение", которым президент США Джо Байден описывает происходящее на Украине, не отражает в полной мере ситуацию на Донбассе, заявил руководитель французского Министерства финансов Брюно Ле Мэр, его слова приводит РИА Новости.

"Необходимо взвешивать свои слова. Вторжение – это вторжение. И я думаю, что это не подходящее слово для этой ситуации", – сказал министр в эфире телеканала BFMTV.

Ле Мэр добавил, что власти Франции будут наблюдать за тем, какие шаги будет предпринимать Москва "в следующие часы, дни или недели".
Вид на Кремль в Москве - Sputnik Абхазия, 1920, 22.02.2022
Россия установила дипотношения с Донецкой и Луганской народными республиками
Вчера, 23:21
Министр финансов выразил мнение, что происходящее на Донбассе – это попытка посягнуть на территориальную целостность Украины и подвергнуть сомнению международные соглашения.
Ранее американский президент Джо Байден заявил, что последние действия российских властей означают "вторжение" на Украину. Обвинения в ведении агрессивной внешней политики в адрес России звучали со стороны западных политиков уже давно. По мнению Москвы, эти обвинения служат оправлением усиления военного присутствия у российских границ.
Атаев о ДНР, ЛНР и России - Sputnik Абхазия, 1920, 22.02.2022
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Атаев о признании независимости ДНР и ЛНР: Путин закрепил реальность
Вчера, 17:35
21 февраля президент России Владимир Путин выступил с телеобращением, во время которого заявил о необходимости признания суверенитета Донецкой и Луганской народных республик и подписал соответствующие указы. 22 февраля было объявлено об установлении дипломатических отношений между Российской Федерацией, ДНР и ЛНР.
По словам главы государства, решение о признании независимости было принято из-за того, что Киев не признает никакого другого способа решения восьмилетнего конфликта, кроме военного.
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