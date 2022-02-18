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Роспотребнадзор оценил последствия "омикрона" в сравнении с другими штаммами
Роспотребнадзор оценил последствия "омикрона" в сравнении с другими штаммами
По наблюдениям специалистов, омикрон-штамм коронавируса более заразный, но легче переносится человеком, при том что может поражать и вакцинированных, и ранее... 18.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-18T09:15+0300
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СУХУМ, 17 фев – Sputnik. Последствия от перенесенного "омикрона" могут быть такими же серьезными, как и после других штаммов коронавируса, заявил заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.Он отметил, что последствиям коронавируса подвержены как взрослые, так и дети."Причина уже понятна – ключевой генетический фактор заключается в том, что вирус "садится" на рецепторы всех органов и систем, и соответственно, вызывает поражения и сосудистой системы, и внутренних органов. Проще говоря, где тонко, там и рвется – после инфекции могут обостриться уже имеющиеся хронические заболевания, а также манифестировать новые патологии", – добавил Горелов.Он подчеркнул, что наряду с легкими и сердечно-сосудистой системой вирус часто поражает и головной мозг, поэтому неврологические нарушения наблюдаются у каждого третьего переболевшего коронавирусом даже в легкой форме.Он добавил, что в программу диспансеризации для переболевших коронавирусом пациентов включены специальные исследования, помогающие диагностировать конкретные нарушения и патологии. Реабилитационная программа для таких больных часто включает и общеукрепляющие мероприятия, такие как лечебная физкультура, дыхательная гимнастика, физиотерапия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220213/ekspert-rasskazal-o-simptomakh-omikrona-u-detey-1037568228.html
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Роспотребнадзор оценил последствия "омикрона" в сравнении с другими штаммами
09:15 18.02.2022 (обновлено: 10:18 18.02.2022) Подписаться на
По наблюдениям специалистов, омикрон-штамм коронавируса более заразный, но легче переносится человеком, при том что может поражать и вакцинированных, и ранее переболевших.
СУХУМ, 17 фев – Sputnik. Последствия от перенесенного "омикрона" могут быть такими же серьезными, как и после других штаммов коронавируса, заявил заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.
"Само течение заболевания может протекать легче, чем раньше, но при этом отмечаются те же последствия, с которыми мы сталкиваемся все два года эпидемии", – сказал Горелов на онлайн-конференции в МИА "Россия сегодня".
Он отметил, что последствиям коронавируса подвержены как взрослые, так и дети.
"Причина уже понятна – ключевой генетический фактор заключается в том, что вирус "садится" на рецепторы всех органов и систем, и соответственно, вызывает поражения и сосудистой системы, и внутренних органов. Проще говоря, где тонко, там и рвется – после инфекции могут обостриться уже имеющиеся хронические заболевания, а также манифестировать новые патологии", – добавил Горелов.
Он подчеркнул, что наряду с легкими и сердечно-сосудистой системой вирус часто поражает и головной мозг, поэтому неврологические нарушения наблюдаются у каждого третьего переболевшего коронавирусом даже в легкой форме.
"Если сначала мы говорили о состоянии постковида в течение двух-четырех месяцев, то сейчас мы наблюдаем пациентов, которые страдают им уже в течение года", – пояснил Горелов.
Он добавил, что в программу диспансеризации для переболевших коронавирусом пациентов включены специальные исследования, помогающие диагностировать конкретные нарушения и патологии. Реабилитационная программа для таких больных часто включает и общеукрепляющие мероприятия, такие как лечебная физкультура, дыхательная гимнастика, физиотерапия.