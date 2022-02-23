https://sputnik-abkhazia.ru/20220223/sovet-bezopasnosti-ukrainy-predlozhil-vvesti-v-strane-chrezvychaynoe-polozhenie-1037734110.html

Совет Безопасности Украины предложил ввести в стране чрезвычайное положение

Совет Безопасности Украины предложил ввести в стране чрезвычайное положение

Режим чрезвычайного положения на территории Украины планируется ввести на 30 дней, в случае необходимости он будет продлен до 60 дней. 23.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-23T14:20+0300

2022-02-23T14:20+0300

2022-02-23T14:23+0300

украина

новости

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/02/17/1037733600_0:74:2000:1199_1920x0_80_0_0_15805915353a6829b911ba97d716de0e.jpg

СУХУМ, 23 фев – Sputnik. Совет национальной безопасности и обороны Украины в связи с обострением ситуации на Донбассе принял решение о введении чрезвычайного положения по всей территории страны, кроме Донецкой и Луганской областей, сообщает РИА Новости со ссылкой на секретаря СНБО Алексея Данилова. Данилов пояснил, что в зависимости от ситуации в разных частях страны, меры будут смягчаться или ужесточаться. В дальнейшем, если будет необходимо продлить режим ЧП еще на 30 дней, депутаты Верховной Рады снова должны будут одобрить это решение. Предложение о введении чрезвычайного положения на Украине могут подать президенту Кабинет министров и Совет национальной безопасности и обороны. Этот особый правовой режим может вводиться на территории всего государства или в отдельных его регионах в случае чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, представляющих угрозу жизни и безопасности большого числа граждан. Согласно законодательству, режим чрезвычайного положения может вводиться не более чем на 30 суток в стране и не более 60 суток в отдельных ее регионах. В случае необходимости глава государства может принять решение о продлении чрезвычайного положения, но не более чем на 30 суток. Режим чрезвычайного положения подразумевает ограничения на передвижение по территории страны, введение особых условий въезда и выезда из нее, запрет на проведение массовых мероприятий. Во время ЧП также запрещено внесение изменений в конституцию, избирательные законы, а также проведение выборов.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220222/mid-abkhazii-nazval-pravomernym-reshenie-rossii-o-priznanii-dnr-i-lnr-1037718649.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220222/sovfed-dal-soglasie-na-ispolzovanie-rossiyskoy-armii-za-rubezhom-1037725758.html

украина

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

украина, новости, в мире