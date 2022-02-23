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США ввели санкции против суверенного долга России
США ввели санкции против суверенного долга России
Новые санкции против России вступили в силу с 23 февраля. По словам президента США Джо Байдена, это "первый транш санкций", а в случае эскалации кризиса вокруг... 23.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-23T09:20+0300
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СУХУМ, 23 фев – Sputnik. Минфин США ввел санкции против российских элит, суверенного долга и двух банков России после признания независимости ДНР и ЛНР на фоне продолжающегося кризиса вокруг Украины.Кроме того, американцам запретили торговые, инвестиционные и финансовые операции с Донецкой и Луганской народными республиками, чью независимость признала Россия.В администрации США заявляют, что введенные в отношении России санкции не являются самоцелью, а призваны сдержать приписываемую Москве агрессию против Украины и предотвратить человеческие жертвы.Посол России в США Анатолий Антонов, заявил, что антироссийские санкции срикошетят по самому Западу и не заставят Москву изменить свой внешнеполитический курс.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Началась временная эвакуация граждан в связи с угрозой вторжения Украины, в республиках объявили о всеобщей мобилизации. Лидеры ДНР и ЛНР обратились к России с просьбой признать независимость республик.Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил в телеобращении, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов и убийства мирных жителей, а блокады не прекращаются. Сразу после обращения он подписал указы о признании ЛНР и ДНР. Также Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР Вооруженными силами РФ.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220222/mid-abkhazii-nazval-pravomernym-reshenie-rossii-o-priznanii-dnr-i-lnr-1037718649.html
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США ввели санкции против суверенного долга России
09:20 23.02.2022 (обновлено: 10:18 23.02.2022) Подписаться на
Новые санкции против России вступили в силу с 23 февраля. По словам президента США Джо Байдена, это "первый транш санкций", а в случае эскалации кризиса вокруг Украины последуют еще.
СУХУМ, 23 фев – Sputnik. Минфин США ввел санкции против российских элит, суверенного долга и двух банков России после признания независимости ДНР и ЛНР на фоне продолжающегося кризиса вокруг Украины.
Кроме того, американцам запретили торговые, инвестиционные и финансовые операции с Донецкой и Луганской народными республиками, чью независимость признала Россия.
В администрации США заявляют, что введенные в отношении России санкции не являются самоцелью, а призваны сдержать приписываемую Москве агрессию против Украины и предотвратить человеческие жертвы.
Посол России в США Анатолий Антонов, заявил, что антироссийские санкции срикошетят по самому Западу и не заставят Москву изменить свой внешнеполитический курс.
"Несомненно, что вводимые против нас санкции больно ударят по мировым финансовым и энергетическим рынкам. Не окажутся в стороне и Соединенные Штаты, где простые граждане ощутят на себе все последствия роста цен", – предупредил он.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Началась временная эвакуация граждан в связи с угрозой вторжения Украины, в республиках объявили о всеобщей мобилизации. Лидеры ДНР и ЛНР обратились к России с просьбой признать независимость республик.
Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил в телеобращении, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов и убийства мирных жителей, а блокады не прекращаются. Сразу после обращения он подписал указы о признании ЛНР и ДНР. Также Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР Вооруженными силами РФ.