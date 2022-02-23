https://sputnik-abkhazia.ru/20220223/tramp-prokommentiroval-reshenie-putina-o-priznanii-ldnr-frazoy-eto-genialno-1037736298.html
Трамп прокомментировал решение Путина о признании ЛДНР фразой "Это гениально!"
Трамп прокомментировал решение Путина о признании ЛДНР фразой "Это гениально!"
Российская сторона неоднократно называла происходящее на Донбассе геноцидом и, по заявлению Владимира Путина, решение о признании самопровозглашенных республик... 23.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-23T15:46+0300
2022-02-23T15:46+0300
2022-02-23T15:49+0300
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СУХУМ, 23 фев - Sputnik. Бывший президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп назвал признание суверенитета республик Донбасса со стороны России "очень разумным решением", пишет РИА Новости со ссылкой на интервью политика в подкасте The Clay Travis and Buck Sexton Show.Кроме того, 45-й президент США подчеркнул, что при нем кризис на Украине находился в гораздо более спокойной фазе, и объяснил это в том числе хорошими личными отношениями с Владимиром ПутинымПо словам Трампа, Путин - "крепкий орешек" и очень любит свою страну. Обострение ситуации на Донбассе вынудило руководителей ЛНР и ДНР начать эвакуацию мирного населения в Россию и объявить начало всеобщей мобилизации. Представители республик регулярно сообщали о нарушениях режима прекращения огня со стороны Киева.21 февраля после заседания Совбеза РФ Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской республик. По заявлению Министерства иностранных дел России, республики Донбасса признаются в тех границах, в рамках которых их руководство осуществляет свои полномочия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220223/sovet-bezopasnosti-ukrainy-predlozhil-vvesti-v-strane-chrezvychaynoe-polozhenie-1037734110.html
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Трамп прокомментировал решение Путина о признании ЛДНР фразой "Это гениально!"
15:46 23.02.2022 (обновлено: 15:49 23.02.2022) Подписаться на
Российская сторона неоднократно называла происходящее на Донбассе геноцидом и, по заявлению Владимира Путина, решение о признании самопровозглашенных республик было принято из-за того, что Киев не видел никакого способа решить проблему с Донбассом, кроме военного.
СУХУМ, 23 фев - Sputnik.
Бывший президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп назвал признание суверенитета республик Донбасса со стороны России "очень разумным решением", пишет РИА Новости
со ссылкой на интервью политика в подкасте The Clay Travis and Buck Sexton Show.
"Когда я вчера увидел это на телеэкране, то сказал: "Это гениально". Путин объявляет большую часть Украины независимой. О, это замечательно. <...> И он собирается стать миротворцем. Это самая крупная миротворческая сила. <...> Мы могли бы использовать ее на нашей южной границе. Это самые мощные миротворческие силы, которые я когда-либо видел", — заявил Трамп.
Кроме того, 45-й президент США подчеркнул, что при нем кризис на Украине находился в гораздо более спокойной фазе, и объяснил это в том числе хорошими личными отношениями с Владимиром Путиным
По словам Трампа, Путин - "крепкий орешек" и очень любит свою страну.
Обострение ситуации на Донбассе вынудило руководителей ЛНР и ДНР начать эвакуацию мирного населения в Россию и объявить начало всеобщей мобилизации. Представители республик регулярно сообщали о нарушениях режима прекращения огня со стороны Киева.
21 февраля после заседания Совбеза РФ Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской республик. По заявлению Министерства иностранных дел России, республики Донбасса признаются в тех границах, в рамках которых их руководство осуществляет свои полномочия.