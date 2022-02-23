https://sputnik-abkhazia.ru/20220223/tramp-prokommentiroval-reshenie-putina-o-priznanii-ldnr-frazoy-eto-genialno-1037736298.html

Трамп прокомментировал решение Путина о признании ЛДНР фразой "Это гениально!"

Трамп прокомментировал решение Путина о признании ЛДНР фразой "Это гениально!"

Российская сторона неоднократно называла происходящее на Донбассе геноцидом и, по заявлению Владимира Путина, решение о признании самопровозглашенных республик... 23.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-23T15:46+0300

2022-02-23T15:46+0300

2022-02-23T15:49+0300

дональд трамп

донбасс

украина

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e4/0c/07/1031421815_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_fdd64e9e941303ca804775dd5bcca5e5.jpg

СУХУМ, 23 фев - Sputnik. Бывший президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп назвал признание суверенитета республик Донбасса со стороны России "очень разумным решением", пишет РИА Новости со ссылкой на интервью политика в подкасте The Clay Travis and Buck Sexton Show.Кроме того, 45-й президент США подчеркнул, что при нем кризис на Украине находился в гораздо более спокойной фазе, и объяснил это в том числе хорошими личными отношениями с Владимиром ПутинымПо словам Трампа, Путин - "крепкий орешек" и очень любит свою страну. Обострение ситуации на Донбассе вынудило руководителей ЛНР и ДНР начать эвакуацию мирного населения в Россию и объявить начало всеобщей мобилизации. Представители республик регулярно сообщали о нарушениях режима прекращения огня со стороны Киева.21 февраля после заседания Совбеза РФ Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской республик. По заявлению Министерства иностранных дел России, республики Донбасса признаются в тех границах, в рамках которых их руководство осуществляет свои полномочия.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220223/sovet-bezopasnosti-ukrainy-predlozhil-vvesti-v-strane-chrezvychaynoe-polozhenie-1037734110.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220223/v-krymu-predotvratili-terakt-1037734507.html

донбасс

украина

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

дональд трамп, донбасс, украина, новости