Банк России анонсировал начало интервенций на валютном рынке
11:53 24.02.2022 (обновлено: 12:40 24.02.2022)
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СУХУМ, 24 фев – Sputnik. Банк России для стабилизации ситуации на финансовом рынке принял решения начать валютные интервенции и провести операции по дополнительному предоставлению ликвидности банковскому сектору, говорится в сообщении регулятора.
"Для стабилизации ситуации на финансовом рынке Банк России принял решения начать интервенции на валютном рынке, расширить ломбардный список, провести сегодня операции по дополнительному предоставлению ликвидности банковскому сектору", — сказано в сообщении.
Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".
Лидеры ЕС на саммите в четверг в Брюсселе рассмотрят самый жесткий пакет санкций против России, который когда-либо принимал Евросоюз, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
На этом фоне российский рынок акций утром обвалился более чем на 11%, курс доллара подскочил до 84,075 рубля, евро — до 95,2425 рубля. Московская и Санкт-Петербургская биржи даже приостанавливали торги.
Банк России на фоне геополитического обострения и волатильности рынков отметил, что он и финансовые организации имеют четкие планы действия для любого сценария развития событий, продолжит поддерживать финансовую стабильность финансовых организаций, говорится в сообщении регулятора.
"Банк России будет обеспечивать поддержание финансовой стабильности и непрерывности операционной деятельности финансовых организаций, задействовав все необходимые инструменты. Банк России, финансовые организации имеют четкие планы действия для любого сценария развития событий", — подчеркивается в сообщении.
Кроме того, ЦБ предписал брокерам приостановить короткие продажи на биржевом и внебиржевом рынке с 11:00 24 февраля вплоть до отмены предписания.
"В связи со сложившейся ситуацией на финансовом рынке и в целях обеспечения защиты прав и законных интересов инвесторов на финансовых рынках, снижения рисков и ограничения чрезмерной волатильности Банк России предписал брокерам с 24 февраля 2022 года 11:00 мск и до отмены указанных предписаний приостановить короткие продажи на биржевом и внебиржевом рынке", — говорится в сообщении.
Сбербанк готов к любому развитию ситуации
Утром в четверг Сбербанк заявили, что обладает всеми необходимыми ресурсами и опытом для работы в сложившихся геополитичечких условиях, готов к любому развитию ситуации и проработал сценарии для защиты средств клиентов, сейчас все системы работают в штатном режиме, сообщили журналистам в пресс-службе кредитной организации.
"Мы готовы к любому развитию ситуации и проработали сценарии для гарантированной защиты средств, активов и интересов наших клиентов, а также обеспечения штатной работы всех наших функций. Сбербанк обладает всеми необходимыми ресурсами, управленческим опытом и экспертизой для работы в сложившихся условиях", – прокомментировали в банке.
Сбербанк сообщил, что все его системы работают в штатном режиме, клиентам физическим и юридическим лицам доступны их средства и сервисы в полном объеме.
Позже на сайте Сбербанка появилось сообщение о том, что банк включен в санкционный список США, запрещающий проводить операции с валютой.
Однако в банке прокомментировали сообщение, назвав его сбоем, информация не соответствует действительности.
"Официально: сбой сайта, информация не соответствует действительности", - прокомментировали в банке.
"Официально: сбой сайта, информация не соответствует действительности", - прокомментировали в банке.
Работа Московской биржи
После утренней приостановки торгов, Московская биржа перевела торги по ценным бумагам в режим дискретного аукциона из-за снижения индекса более чем на 20%.
Торги на Московской бирже возобновились в 10:00 резким падением котировок. Индекс Мосбиржи к 11:10 падает на 31,74%, до 2105,61 пункта.
Биржа переводит торги в режим дискретных, если цена акций, входящих в индекс Мосбиржи, подскакивает или падает на 20% и держится на этом уровне в течение 10 минут подряд. За один торговый день возможно проведение не более двух дискретных аукционов по отдельной ценной бумаге.
На 11:35 индекс Мосбиржи падал до 1690,13 пункта, индекс РТС - до 612,51 пункта.
Российский рынок акций в четверг продолжает обвальное падение после начала военной спецоперации РФ в отношении Украины — индекс Мосбиржи падает более чем на 45% и опустился ниже 1700 пунктов впервые с февраля 2016 года.