https://sputnik-abkhazia.ru/20220224/bank-rossii-anonsiroval-nachalo-interventsiy-na-valyutnom-rynke-1037748053.html

Банк России анонсировал начало интервенций на валютном рынке

Банк России анонсировал начало интервенций на валютном рынке

СУХУМ, 24 фев – Sputnik. Банк России для стабилизации ситуации на финансовом рынке принял решения начать валютные интервенции и провести операции по... 24.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-24T11:53+0300

2022-02-24T11:53+0300

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центральный банк рф

сбербанк россии

россия

экономика

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СУХУМ, 24 фев – Sputnik. Банк России для стабилизации ситуации на финансовом рынке принял решения начать валютные интервенции и провести операции по дополнительному предоставлению ликвидности банковскому сектору, говорится в сообщении регулятора.Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Лидеры ЕС на саммите в четверг в Брюсселе рассмотрят самый жесткий пакет санкций против России, который когда-либо принимал Евросоюз, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.На этом фоне российский рынок акций утром обвалился более чем на 11%, курс доллара подскочил до 84,075 рубля, евро — до 95,2425 рубля. Московская и Санкт-Петербургская биржи даже приостанавливали торги.Банк России на фоне геополитического обострения и волатильности рынков отметил, что он и финансовые организации имеют четкие планы действия для любого сценария развития событий, продолжит поддерживать финансовую стабильность финансовых организаций, говорится в сообщении регулятора.Кроме того, ЦБ предписал брокерам приостановить короткие продажи на биржевом и внебиржевом рынке с 11:00 24 февраля вплоть до отмены предписания."В связи со сложившейся ситуацией на финансовом рынке и в целях обеспечения защиты прав и законных интересов инвесторов на финансовых рынках, снижения рисков и ограничения чрезмерной волатильности Банк России предписал брокерам с 24 февраля 2022 года 11:00 мск и до отмены указанных предписаний приостановить короткие продажи на биржевом и внебиржевом рынке", — говорится в сообщении.Сбербанк готов к любому развитию ситуацииУтром в четверг Сбербанк заявили, что обладает всеми необходимыми ресурсами и опытом для работы в сложившихся геополитичечких условиях, готов к любому развитию ситуации и проработал сценарии для защиты средств клиентов, сейчас все системы работают в штатном режиме, сообщили журналистам в пресс-службе кредитной организации.Сбербанк сообщил, что все его системы работают в штатном режиме, клиентам физическим и юридическим лицам доступны их средства и сервисы в полном объеме.Позже на сайте Сбербанка появилось сообщение о том, что банк включен в санкционный список США, запрещающий проводить операции с валютой.Однако в банке прокомментировали сообщение, назвав его сбоем, информация не соответствует действительности."Официально: сбой сайта, информация не соответствует действительности", - прокомментировали в банке.Работа Московской биржиПосле утренней приостановки торгов, Московская биржа перевела торги по ценным бумагам в режим дискретного аукциона из-за снижения индекса более чем на 20%.Биржа переводит торги в режим дискретных, если цена акций, входящих в индекс Мосбиржи, подскакивает или падает на 20% и держится на этом уровне в течение 10 минут подряд. За один торговый день возможно проведение не более двух дискретных аукционов по отдельной ценной бумаге.На 11:35 индекс Мосбиржи падал до 1690,13 пункта, индекс РТС - до 612,51 пункта.Российский рынок акций в четверг продолжает обвальное падение после начала военной спецоперации РФ в отношении Украины — индекс Мосбиржи падает более чем на 45% и опустился ниже 1700 пунктов впервые с февраля 2016 года.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220224/dopolnitelnye-poezda-s-yuga-rossii-budut-zapuscheny-rzhd-1037747829.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220224/mosbirzha-soobschila-o-priostanovke-torgov-na-vsekh-rynkakh-1037744350.html

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центральный банк рф, сбербанк россии, россия, экономика