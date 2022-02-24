https://sputnik-abkhazia.ru/20220224/barrel-nefti-podnyalsya-v-tsene-vyshe-100-1037749656.html

Баррель нефти поднялся в цене выше $100

Баррель нефти поднялся в цене выше $100

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации в отношении Украины. 24.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-24T13:01+0300

2022-02-24T13:01+0300

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СУХУМ, 24 фев – Sputnik. Цена на нефть поднялась выше $100 на фоне обострения геополитики, сообщает агентство "Прайм".Новости о начале военной специальной операции России на Донбассе спровоцировали волну ставок на рост цены на нефть на фьючерсном рынке, так как ожидаются перебои с поставками из России в случае введения санкций со стороны западных стран.На момент 13:00 по московскому времени цена нефти Brent составляет $104 за баррель.Введение санкций приведет к усилению дефицита нефти на рынке – доля России в нем составляет 10%, почти половина добываемой нефти идет на экспорт. Участники иранской ядерной сделки постепенно приближаются к консенсусу, который может привести к снятию санкций с Ирана в части экспорта нефти. Кроме того, стоит иметь в виду, что добыча сланцевой нефти в США может возрасти.Наконец, в случае введения ограничений по отношению к России, Европа не сможет сразу заполнить образовавшийся вакуум, а цены на нефть в таком случае станут совершенно неподъемными.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220224/vladimir-putin-o-nachale-spetsoperatsii-v-donbasse-1037744819.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220223/es-ofitsialno-vvel-sanktsii-protiv-rossii-za-priznanie-donbasskikh-respublik-1037742337.html

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