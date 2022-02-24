https://sputnik-abkhazia.ru/20220224/barrel-nefti-podnyalsya-v-tsene-vyshe-100-1037749656.html
Баррель нефти поднялся в цене выше $100
Баррель нефти поднялся в цене выше $100
Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации в отношении Украины. 24.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-24T13:01+0300
2022-02-24T13:01+0300
2022-02-24T13:11+0300
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СУХУМ, 24 фев – Sputnik. Цена на нефть поднялась выше $100 на фоне обострения геополитики, сообщает агентство "Прайм".Новости о начале военной специальной операции России на Донбассе спровоцировали волну ставок на рост цены на нефть на фьючерсном рынке, так как ожидаются перебои с поставками из России в случае введения санкций со стороны западных стран.На момент 13:00 по московскому времени цена нефти Brent составляет $104 за баррель.Введение санкций приведет к усилению дефицита нефти на рынке – доля России в нем составляет 10%, почти половина добываемой нефти идет на экспорт. Участники иранской ядерной сделки постепенно приближаются к консенсусу, который может привести к снятию санкций с Ирана в части экспорта нефти. Кроме того, стоит иметь в виду, что добыча сланцевой нефти в США может возрасти.Наконец, в случае введения ограничений по отношению к России, Европа не сможет сразу заполнить образовавшийся вакуум, а цены на нефть в таком случае станут совершенно неподъемными.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220224/vladimir-putin-o-nachale-spetsoperatsii-v-donbasse-1037744819.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220223/es-ofitsialno-vvel-sanktsii-protiv-rossii-za-priznanie-donbasskikh-respublik-1037742337.html
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нефть, новости, в мире
Баррель нефти поднялся в цене выше $100
13:01 24.02.2022 (обновлено: 13:11 24.02.2022) Подписаться на
Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации в отношении Украины.
СУХУМ, 24 фев – Sputnik.
Цена на нефть поднялась выше $100 на фоне обострения геополитики, сообщает
агентство "Прайм".
Новости о начале военной специальной операции России на Донбассе спровоцировали волну ставок на рост цены на нефть на фьючерсном рынке, так как ожидаются перебои с поставками из России в случае введения санкций со стороны западных стран.
На момент 13:00 по московскому времени цена нефти Brent составляет $104 за баррель.
Введение санкций приведет к усилению дефицита нефти на рынке – доля России в нем составляет 10%, почти половина добываемой нефти идет на экспорт.
"Однако, есть несколько балансирующих факторов, таких как быстрое решение по иранской сделке – хотя, вряд ли возможно быстро нарастить экспорт Ирана, а вторым фактором, играющим на понижение стоимости нефти, могут быть более жесткие решения ФРС уже в ближайший месяц по ужесточению денежно-кредитной политики. В таких условиях давать краткосрочный прогноз по цене не представляется возможным, единственное, что можно сказать, что впереди период высокой волатильности цен", – заключил портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин.
Участники иранской ядерной сделки постепенно приближаются к консенсусу, который может привести к снятию санкций с Ирана в части экспорта нефти.
Кроме того, стоит иметь в виду, что добыча сланцевой нефти в США может возрасти.
Наконец, в случае введения ограничений по отношению к России, Европа не сможет сразу заполнить образовавшийся вакуум, а цены на нефть в таком случае станут совершенно неподъемными.