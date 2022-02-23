https://sputnik-abkhazia.ru/20220223/es-ofitsialno-vvel-sanktsii-protiv-rossii-za-priznanie-donbasskikh-respublik-1037742337.html

ЕС официально ввел санкции против России за признание донбасских республик

ЕС официально ввел санкции против России за признание донбасских республик

ЕС завершил процедуру утверждения ограничений, все страны-участницы поставили подписи под новым санкционным пакетом. В документе ЕС призвал Москву пересмотреть... 23.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-23T21:26+0300

2022-02-23T21:26+0300

2022-02-23T21:29+0300

в мире

ес

россия

украина

днр

лнр

новости

санкции

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/03/18/1032076832_0:0:3148:1771_1920x0_80_0_0_497a10973ab683c8a06578a135e863cc.jpg

СУХУМ, 23 фев - Sputnik. Евросоюз официально принял пакет санкций против России за признание ДНР и ЛНР, в него войдут 351 депутат Госдумы, еще 27 физических лиц и организаций, говорится в распространенном заявлении союза."Совет ЕС принял сегодня пакет мер в качестве ответа на решение Российской Федерации признать неконтролируемые правительством территории Донецкой и Луганской областей Украины в качестве независимых образований и на последующее решение направить туда войска", - указывается в документе.В заявлении подчеркнуто, что санкции вводятся против парламентариев, которые "15 февраля проголосовали в поддержку просьбы к президенту Владимиру Путину признать независимость самопровозглашенных Донецкой и Луганской "республик". Кроме того, точечные ограничительные меры будут введены в отношении еще 27 высокопоставленных лиц и организаций, которые, по мнению стран ЕС, сыграли роль в подрыве территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины или создавали угрозу.Среди мер ЕС и ограничения на доступ России к рынку капитала и финансовому рынку ЕС, запрет финансировать Россию, ее правительство и Центробанк.Поименные списки пока не опубликованы. Но, согласно заявлению, в списке оказались лица, принимающие решения, в том числе члены правительства, а также банки. Кроме того, в списках присутствуют бизнесмены и предприниматели, поддерживающие финансово или материально проведение операций на территориях Донецкой и Луганской областей.В санкционный список также включены военные и те, кто по мнению ЕС, причастен к дезинформации в отношении Украины.Ожидается, что списки фигурантов будут опубликованы в ближайшее время.Индивидуальные санкции против граждан РФ и Украины, которых Евросоюз обвиняет в "подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины", были впервые введены в марте 2014 года и с тех пор регулярно продлеваются на полгода. Включение в санкционный список ЕС означает запрет на въезд на территорию Евросоюза и замораживание активов на территории союза для физлиц, а также замораживание активов организаций. Гражданам и организациям в ЕС запрещено передавать средства фигурантам списка.Отношения России и Запада ухудшились в 2014 году в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который вошел в состав РФ после референдума на полуострове. Запад, обвинив Россиию во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.Путин ранее заявил, что Россия предлагала решить проблему Донбасса путем мирных переговоров и реализации минских соглашений, но этот пункт утратил свою актуальность. По его словам, усилиями нынешних киевских властей минские договоренности были сведены к нулю. Он также добавил, что ситуация в Донбассе имеет свойство к обострению.При этом президент подчеркнул, что российские войска не пойдут в Донбасс "прямо сейчас".

https://sputnik-abkhazia.ru/20220223/ssha-vveli-sanktsii-protiv-suverennogo-dolga-rossii-1037728654.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220223/guterresh-priznanie-lnr-i-dnr-protivorechit-printsipam-ustava-oon-1037740801.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220222/tochka-nevozvrata-proydena-chto-budet-dalshe-1037725008.html

россия

украина

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, ес, россия, украина, днр, лнр, новости, санкции