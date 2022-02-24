https://sputnik-abkhazia.ru/20220224/bayden-zayavil-o-polnom-razryve-rossiysko-amerikanskikh-otnosheniy-1037766943.html

Байден заявил о "полном разрыве" российско-американских отношений

Байден заявил о "полном разрыве" российско-американских отношений

Министр обороны США распорядился перебросить в ФРГ дополнительные семь тысяч американских военнослужащих для "сдерживания агрессии РФ". 24.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-24T22:23+0300

2022-02-24T22:23+0300

2022-02-24T23:24+0300

джозеф байден

россия

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украина

санкции

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СУХУМ, 24 фев – Sputnik. Российско-американские отношения переживают "полный разрыв", заявил президент США Джо Байден.Он отметил, что своими действиями вокруг Украины Россия отвергла все дипломатические усилия.По его словам, "российские войска начали жестокую атаку на людей Украины – без провокаций, без нужды, несправедливо".Байден заявил, что Штаты вводят санкции против крупнейшего российского банка.Как заявил президент США, Штаты заблокируют четыре крупнейших банка, включая ВТБ.США ввели санкции против 11 юридических лиц, включая Сбербанк и Газпромбанк.Байден сравнил санкции, которые вводят США против России, по масштабам с отключением от SWIFT."Санкции, которые мы налагаем на все эти банки, будут иметь больше последствий, чем SWIFT", – сказал Байден.

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https://sputnik-abkhazia.ru/20220224/putin-nazval-voennuyu-operatsiyu-v-donbasse-vynuzhdennoy-meroy-1037764423.html

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джозеф байден, россия, сша, политика, украина, санкции