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Байден заявил о "полном разрыве" российско-американских отношений
Байден заявил о "полном разрыве" российско-американских отношений
Министр обороны США распорядился перебросить в ФРГ дополнительные семь тысяч американских военнослужащих для "сдерживания агрессии РФ". 24.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-24T22:23+0300
2022-02-24T22:23+0300
2022-02-24T23:24+0300
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СУХУМ, 24 фев – Sputnik. Российско-американские отношения переживают "полный разрыв", заявил президент США Джо Байден.Он отметил, что своими действиями вокруг Украины Россия отвергла все дипломатические усилия.По его словам, "российские войска начали жестокую атаку на людей Украины – без провокаций, без нужды, несправедливо".Байден заявил, что Штаты вводят санкции против крупнейшего российского банка.Как заявил президент США, Штаты заблокируют четыре крупнейших банка, включая ВТБ.США ввели санкции против 11 юридических лиц, включая Сбербанк и Газпромбанк.Байден сравнил санкции, которые вводят США против России, по масштабам с отключением от SWIFT."Санкции, которые мы налагаем на все эти банки, будут иметь больше последствий, чем SWIFT", – сказал Байден.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220224/velikobritaniya-zamorozila-aktivy-vtb-i-nalozhila-sanktsii-na-aeroflot-1037765114.html
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джозеф байден, россия, сша, политика, украина, санкции
Байден заявил о "полном разрыве" российско-американских отношений
22:23 24.02.2022 (обновлено: 23:24 24.02.2022) Подписаться на
Министр обороны США распорядился перебросить в ФРГ дополнительные семь тысяч американских военнослужащих для "сдерживания агрессии РФ".
СУХУМ, 24 фев – Sputnik. Российско-американские отношения переживают "полный разрыв", заявил президент США Джо Байден.
Он отметил, что своими действиями вокруг Украины Россия отвергла все дипломатические усилия.
"Он (президент РФ Владимир Путин - ред.) отверг каждое усилие доброй воли, которое предпринимали США и союзники, чтобы ответить на наши общие обеспокоенности в сфере безопасности через диалог, чтобы избежать ненужного конфликта и страдания людей", – сказал Байден в обращении к американцам.
По его словам, "российские войска начали жестокую атаку на людей Украины – без провокаций, без нужды, несправедливо".
Байден заявил, что Штаты вводят санкции против крупнейшего российского банка.
"Мы вводим санкции против российских банков, которые вместе контролируют около 1 триллиона долларов. Мы отрежем крупнейший российский банк, который удерживает более трети российских банковских активов, отрежем от американской финансовой системы", – сказал Байден в обращении к американцам.
Как заявил президент США, Штаты заблокируют четыре крупнейших банка, включая ВТБ.
США ввели санкции против 11 юридических лиц, включая Сбербанк и Газпромбанк.
Байден сравнил санкции, которые вводят США против России, по масштабам с отключением от SWIFT.
"Санкции, которые мы налагаем на все эти банки, будут иметь больше последствий, чем SWIFT", – сказал Байден.