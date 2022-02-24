https://sputnik-abkhazia.ru/20220224/velikobritaniya-zamorozila-aktivy-vtb-i-nalozhila-sanktsii-na-aeroflot-1037765114.html

Великобритания заморозила активы ВТБ и наложила санкции на "Аэрофлот"

Великобритания заморозила активы ВТБ и наложила санкции на "Аэрофлот"

Премьер-министр Борис Джонсон заявил, что Великобритания готова дать убежище руководству Украины. 24.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-24T20:37+0300

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2022-02-24T20:37+0300

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СУХУМ, 24 фев - Sputnik. Великобритания замораживает активы ВТБ, а также накладывает санкции на работу "Аэрофлота", заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, пишет РИА Новости.Он добавил, что имеющиеся рычаги позволяют полностью исключить российские банки из финансовой системы Великобритании.В ВТБ опубликовали заявление в связи с введением санкций против банка: "ВТБ — один из системообразующих банков России с широким международным присутствием и устойчивым финансовым положением. Санкции для нас — реальность последних нескольких лет, и очередной раунд политически мотивированных антироссийских санкций не стал сюрпризом. У нас было время извлечь уроки и подготовиться к самому жесткому сценарию, мы проработали несколько планов противодействия санкциям таким образом, чтобы минимизировать негативные последствия для наших клиентов", - говорится в сообщении. Борис Джонсон также заявил, что Великобритания будет "выдавливать Россию из мировой экономики". Кроме того, Британия вводит санкции против Белоруссии за участие в военной операции России на Украине.Президент РФ Владимир Путин в четверг заявил, что принял решение о специальной военной операции из-за Донбасса. Министерство обороны РФ сообщило, что вооруженные силы России не наносят никаких ракетных авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. При этом в министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.В телеобращении к россиянам Путин подчеркнул, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.

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великобритания, россия, политика, украина, донбасс, экономика, санкции