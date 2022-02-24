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Дети и женщины: первая группа беженцев из ДНР и ЛНР приехала в Сухум

Дети и женщины: первая группа беженцев из ДНР и ЛНР приехала в Сухум

В Абхазию прибыли беженцы из ДНР и ЛНР в четверг, 24 февраля. 24.02.2022, Sputnik Абхазия

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Первая группа беженцев из Донецкой и Луганской народных республик размещена в пансионате "Айтар" в Сухуме.Всего приехало из Луганска 55 человек, из Донецка – 38. В числе прибывших 32 ребенка из ДНР и 22 – из ЛНР.В столицу Абхазии их доставили сотрудники МЧС Абхазии во главе с министром. По поручению президента Аслана Бжания, в Абхазии организованы прием и размещение первой группы беженцев из Донецкой и Луганской народных республик.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220224/bezhentsy-iz-dnr-i-lnr-pribyli-v-sukhum-1037752928.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220221/bzhaniya-dal-porucheniya-silovym-strukturam-v-svyazi-s-obostreniem-situatsii-v-dnr-i-lnr--1037694543.html

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