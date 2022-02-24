https://sputnik-abkhazia.ru/20220224/fsb-ukrainskie-pogranichniki-desyatkami-perekhodyat-na-storonu-rossii-1037756279.html
ФСБ: украинские пограничники десятками переходят на сторону России
ФСБ: украинские пограничники десятками переходят на сторону России
По состоянию на 13:00 украинские пограничники покинули все подразделения на границе с Россией. 24.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-24T15:34+0300
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СУХУМ, 24 фев - Sputnik. Покинувшие свои подразделения украинские пограничники прибывают в Россию, отказываясь продолжать службу на Украине, пишет РИА Новости со ссылкой на ФСБ РФ. По данным спецслужбы, в 11:15 в пункт пропуска Троебортное в Брянской области прибыли 26 военнослужащих Государственной пограничной службы Украины, "отказавшиеся проходить дальнейшую службу на Украине". Позднее 16 их коллег по аналогичным мотивам прибыли в крымский пункт пропуска Джанко.Согласно информации ФСБ РФ, на 13:00 украинские пограничники покинули все подразделения на российско-украинской границе.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220224/korrespondenty-ria-novosti-i-izvestiy-popali-pod-obstrel-1037755498.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220224/mid-otreagiroval-na-reshenie-ukrainy-razorvat-dipotnosheniya-s-rossiey--1037753641.html
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фсб, россия, украина, политика
ФСБ: украинские пограничники десятками переходят на сторону России
15:34 24.02.2022 (обновлено: 15:45 24.02.2022) Подписаться на
По состоянию на 13:00 украинские пограничники покинули все подразделения на границе с Россией.
СУХУМ, 24 фев - Sputnik.
Покинувшие свои подразделения украинские пограничники прибывают в Россию, отказываясь продолжать службу на Украине, пишет РИА Новости
со ссылкой на ФСБ РФ.
"Покинувшие места службы украинские пограничники прибывают на территорию Российской Федерации", – говорится в релизе.
По данным спецслужбы, в 11:15 в пункт пропуска Троебортное в Брянской области прибыли 26 военнослужащих Государственной пограничной службы Украины, "отказавшиеся проходить дальнейшую службу на Украине".
Позднее 16 их коллег по аналогичным мотивам прибыли в крымский пункт пропуска Джанко.
Согласно информации ФСБ РФ, на 13:00 украинские пограничники покинули все подразделения на российско-украинской границе.
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".
По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.