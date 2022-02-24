https://sputnik-abkhazia.ru/20220224/priznanie-dnr-i-lnr-budut-obsuzhdat-v-minske-v-blizhayshee-vremya-1037750129.html

Признание ДНР и ЛНР будут обсуждать в Минске в ближайшее время

Признание ДНР и ЛНР будут обсуждать в Минске в ближайшее время

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что полномасштабный конфликт на Украине еще можно предотвратить, но нужно сесть за стол переговоров. 24.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-24T12:35+0300

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владимир путин

россия

украина

александр лукашенко

белоруссия

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СУХУМ, 24 фев – Sputnik. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вопрос о признании ЛНР и ДНР в повестке дня стоит и в ближайшее время будет решен так, как будет нужно и Белоруссии, и России, пишет РИА Новости. "У нас этот вопрос в повестке дня стоит, и в ближайшее время мы сделаем так, как будет нужно и нам, и России", – сказал Лукашенко журналистам в ответ на вопрос о признании ЛНР и ДНР. Слова белорусского президента приводит агентство Белта.Он также призвал не допустить полномасштабной войны на Украине.Лукашенко подчеркнул, что Украине следует пойти на уступки требованиям России – как терпящей поражение стороне.В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители республик обратились к России с просьбой признать их независимость.Президент Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Глава государства поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил президент, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.

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владимир путин, россия, украина, александр лукашенко, белоруссия