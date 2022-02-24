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https://sputnik-abkhazia.ru/20220224/narodnaya-militsiya-lnr-soobschila-chto-sbila-dva-ukrainskikh-su-24-1037745767.html
Народная милиция ЛНР сообщила, что сбила два украинских Су-24
Народная милиция ЛНР сообщила, что сбила два украинских Су-24
Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. 24.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-24T10:20+0300
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УХУМ, 24 фев – Sputnik. Народная милиция Луганской народной республики заявила о двух сбитых украинских Су-24 в районе населенных пунктов Смелое и Степовое.В Народной милиции ЛНР также заявили, что украинские военные по всей линии соприкосновения в массовом порядке отказываются от выполнения приказов и покидают позиции.Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. Лидеры ДНР и ЛНР 19 февраля подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Президент России Владимир Путин 21 февраля обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах он поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР Вооруженными силами РФ.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220224/minoborony-rossii-soobschilo-chto-sredstva-pvo-ukrainy-podavleny-1037745105.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220224/vladimir-putin-o-nachale-spetsoperatsii-v-donbasse-1037744819.html
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лнр, днр, украина, россия, политика

Народная милиция ЛНР сообщила, что сбила два украинских Су-24

10:20 24.02.2022 (обновлено: 10:27 24.02.2022)
© Sputnik / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПразднование Дня ВМФ в Санкт-Петербурге
Празднование Дня ВМФ в Санкт-Петербурге - Sputnik Абхазия, 1920, 24.02.2022
© Sputnik / Алексей Даничев
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Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе.
УХУМ, 24 фев – Sputnik. Народная милиция Луганской народной республики заявила о двух сбитых украинских Су-24 в районе населенных пунктов Смелое и Степовое.

"Сбито два Су-24 ВСУ вблизи поселков Смелое и Степовое", – говорится в сообщении Народной милиции.

В Народной милиции ЛНР также заявили, что украинские военные по всей линии соприкосновения в массовом порядке отказываются от выполнения приказов и покидают позиции.
Здание Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве. - Sputnik Абхазия, 1920, 24.02.2022
Минобороны России сообщило, что средства ПВО Украины подавлены
09:30
Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Обращение Владимира Путина к россиянам - Sputnik Абхазия, 1920, 24.02.2022
Владимир Путин о начале спецоперации в Донбассе
08:58
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. Лидеры ДНР и ЛНР 19 февраля подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.

Президент России Владимир Путин 21 февраля обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах он поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР Вооруженными силами РФ.
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