https://sputnik-abkhazia.ru/20220224/ne-predavshaya-abkhazskiy-dramteatr-predstavit-premeru-spektaklya-saria-1037752102.html
Не предавшая: Абхазский драмтеатр представит премьеру спектакля "Сариа"
Не предавшая: Абхазский драмтеатр представит премьеру спектакля "Сариа"
На сцене Абхазского драматического театра состоялся пресс-показ спектакля о трагической судьбе Сарии Лакоба, супруги и соратницы выдающегося абхазского... 24.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-24T18:15+0300
2022-02-24T18:15+0300
2022-02-24T18:33+0300
в абхазии
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Бадрак Авидзба, SputnikПервый спектакль о СарииСпектакль в Абхазском драматическом театре стал первой постановкой о судьбе супруги Нестора Лакоба Сарии. Режиссером спектакля стала Мадина Аргун, основой – пьеса кабардинской поэтессы и драматурга Зарины Кануковой. Сценографом выступил художник Нодар Цвижба, главная роль досталась выпускнице режиссерского факультета ВГИК имени С. А. Герасимова Амре Начкебия.Спектакль рассказывает об испытаниях, которым подверглась Сария после того, как во время ужина в доме Лаврентия Берия Нестор Лакоба был отравлен. Руководителя Абхазии объявили врагом народа, а его жену арестовали и заключили под стражу.Во время заключения Сария подверглась жестоким пыткам и издевательствам. Следователи требовали, чтобы она признала мужа врагом народа и предателем, который готовил заговор с целью убийства Сталина. Несмотря на все испытания, Сария Лакоба не оговорила супруга и скончалась в тюрьме от нанесенных побоев.Зрители, приглашенные на пресс-показ, отмечали, что эта постановка станет важным событием не только для театрального искусства, но и в целом для всей культуры республики."Я пока нахожусь под впечатлением, наверное, позже смогу осмыслить все увиденное. Но точно могу сказать, что о таких исторических личностях должны знать все. Я могу только позавидовать ее сильному характеру и тому, что под угрозой смерти она не стала порочить имя мужа. Это пример высокого достоинства", – считает зрительница Асида.Как создавалась пьесаАвтор пьесы, поэт и драматург из Кабардино-Балкарии Зарина Канукова в интервью Sputnik рассказала об истории создания постановки. Все началось с того, что ее друг, актер Абхазского драмтеатра Сырбей Сангулия подарил ей книгу Адиле Аббас-оглы "Моя Абхазия, моя судьба" и настоял на их знакомстве с автором."Это было лет десять назад. Книга и встреча с удивительным человеком, свидетелем страшных событий, Адиле Аббас-оглы (невесткой Сарии Лакоба – прим.), и наша дружба с Сырбеем, который увидел мой спектакль на одном фестивале и предположил, что я могла бы сотрудничать и с абхазским театром, подготовили меня к следующему предложению, которое пришло года три назад. Режиссер Мадина Аргун попросила меня написать пьесу о Сарии", – рассказала Канукова.На предложение Зарина Канукова ответила согласием, так как находилась под впечатлением от встречи с Адиле Аббас-оглы и ее книги.Для Зарины Кануковой, это первый опыт сотрудничества с Абхазским драмтеатром, но не первый театральный опыт. Ее пьесы ставили на сцене кабардинского тетра и молодежного адыгского театра в Нальчике. Автор отметила, что всегда отслеживает процесс работы над предложенным ею материалом, и переживает, что не сможет присутствовать на премьере.Зарина Канукова уверена в мастерстве актеров и в том, что эта постановка станет чем-то очень важным для театра в Абхазии. Автор пьесы добавила, что для Сарии хотелось бы сделать еще больше, например, высадить аллею деревьев и назвать ее именем.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220219/abkhazskiy-teatr-anonsiroval-premeru-spektaklya-saria-1037664748.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220125/uchrezhdeniyam-kultury-i-sportivnym-obektam-razreshili-rabotat-v-abkhazii-1037286915.html
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Пресс-показ "Сарии": спектакль в Абхазском драмтеатре_РУС
Пресс-показ "Сарии": спектакль в Абхазском драмтеатре_РУС
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абхазский государственный театр, премьера, новости, культура
Не предавшая: Абхазский драмтеатр представит премьеру спектакля "Сариа"
18:15 24.02.2022 (обновлено: 18:33 24.02.2022) Подписаться на
На сцене Абхазского драматического театра состоялся пресс-показ спектакля о трагической судьбе Сарии Лакоба, супруги и соратницы выдающегося абхазского общественно-политического деятеля Нестора Лакоба. Премьера постановки состоится 24 и 25 февраля.
Первый спектакль о Сарии
Спектакль в Абхазском драматическом театре стал первой постановкой о судьбе супруги Нестора Лакоба Сарии. Режиссером спектакля стала Мадина Аргун, основой – пьеса кабардинской поэтессы и драматурга Зарины Кануковой. Сценографом выступил художник Нодар Цвижба, главная роль досталась выпускнице режиссерского факультета ВГИК имени С. А. Герасимова Амре Начкебия.
Спектакль рассказывает об испытаниях, которым подверглась Сария после того, как во время ужина в доме Лаврентия Берия Нестор Лакоба был отравлен. Руководителя Абхазии объявили врагом народа, а его жену арестовали и заключили под стражу.
Во время заключения Сария подверглась жестоким пыткам и издевательствам. Следователи требовали, чтобы она признала мужа врагом народа и предателем, который готовил заговор с целью убийства Сталина. Несмотря на все испытания, Сария Лакоба не оговорила супруга и скончалась в тюрьме от нанесенных побоев.
"Безусловно, было тяжело принять эту роль и сыграть ее. Режиссер оказывала мне большую поддержку. Во время репетиций у меня не было страха, но с приближением премьеры стало появляться волнение. Эта моя первая роль на сцене, думаю, что зрители дадут оценку моей игре", – сказала Амра Начкебия.
Зрители, приглашенные на пресс-показ, отмечали, что эта постановка станет важным событием не только для театрального искусства, но и в целом для всей культуры республики.
"Я пока нахожусь под впечатлением, наверное, позже смогу осмыслить все увиденное. Но точно могу сказать, что о таких исторических личностях должны знать все. Я могу только позавидовать ее сильному характеру и тому, что под угрозой смерти она не стала порочить имя мужа. Это пример высокого достоинства", – считает зрительница Асида.
Как создавалась пьеса
Автор пьесы, поэт и драматург из Кабардино-Балкарии Зарина Канукова в интервью Sputnik рассказала об истории создания постановки. Все началось с того, что ее друг, актер Абхазского драмтеатра Сырбей Сангулия подарил ей книгу Адиле Аббас-оглы "Моя Абхазия, моя судьба" и настоял на их знакомстве с автором.
"Это было лет десять назад. Книга и встреча с удивительным человеком, свидетелем страшных событий, Адиле Аббас-оглы (невесткой Сарии Лакоба – прим.), и наша дружба с Сырбеем, который увидел мой спектакль на одном фестивале и предположил, что я могла бы сотрудничать и с абхазским театром, подготовили меня к следующему предложению, которое пришло года три назад. Режиссер Мадина Аргун попросила меня написать пьесу о Сарии", – рассказала Канукова.
На предложение Зарина Канукова ответила согласием, так как находилась под впечатлением от встречи с Адиле Аббас-оглы и ее книги.
"Я подумала, что и я должна рассказать эту тяжелую правду, но на языке театра. Кроме книги, я изучала архивные материалы. Пьеса была написана за одно лето. Но театр был долго закрыт", – отмечает автор сценария.
Для Зарины Кануковой, это первый опыт сотрудничества с Абхазским драмтеатром, но не первый театральный опыт. Ее пьесы ставили на сцене кабардинского тетра и молодежного адыгского театра в Нальчике. Автор отметила, что всегда отслеживает процесс работы над предложенным ею материалом, и переживает, что не сможет присутствовать на премьере.
Зарина Канукова уверена в мастерстве актеров и в том, что эта постановка станет чем-то очень важным для театра в Абхазии. Автор пьесы добавила, что для Сарии хотелось бы сделать еще больше, например, высадить аллею деревьев и назвать ее именем.