https://sputnik-abkhazia.ru/20220224/parlament-uvelichil-razmer-shtrafov-dlya-nelegalnykh-gidov-1037748908.html
Парламент увеличил размер штрафов для нелегальных гидов
Парламент увеличил размер штрафов для нелегальных гидов
Парламент Абхазии принял во втором и окончательном чтении проект Закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты в сфере туризма". 24.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-24T12:07+0300
2022-02-24T12:07+0300
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гиды
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СУХУМ, 24 фев – Sputnik, Асмат Цвижба. Осуществление экскурсионной деятельности без аттестации или с нарушением правил аттестаций влечет наложение штрафа в размере трехсот минимальных размеров оплаты труда на граждан, на юридических лиц – пятьсот минимальных размеров оплаты труда.Те же действия, совершенные повторно в течение шести месяцев после наложения административного взыскания влекут наложение административного штрафа в двукратном размере.В проекте закона, принятого Парламентом во втором и окончательном чтении, также указано, что осуществлять экскурсионную деятельность могут только граждане Абхазии.Всего в Абхазии около 500 лицензированных экскурсоводов, которые проходят специальные курсы подготовки в Министерстве туризма и периодически повышают свою квалификацию. Только лицензированный гид имеет право законно осуществлять свою деятельность на территории Абхазии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220221/reydy-shtrafy-i-turisticheskaya-politsiya-kak-borotsya-s-nelegalnymi-gidami-1037693521.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220218/temnaya-istoriya-pochemu-nelegalnye-gidy-stali-problemoy-dlya-abkhazii-1037625601.html
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отдых в абхазии, туристы, гиды
Парламент увеличил размер штрафов для нелегальных гидов
12:07 24.02.2022 (обновлено: 12:38 24.02.2022) Подписаться на
Парламент Абхазии принял во втором и окончательном чтении проект Закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты в сфере туризма".
СУХУМ, 24 фев – Sputnik, Асмат Цвижба. Осуществление экскурсионной деятельности без аттестации или с нарушением правил аттестаций влечет наложение штрафа в размере трехсот минимальных размеров оплаты труда на граждан, на юридических лиц – пятьсот минимальных размеров оплаты труда.
Таким образом, согласно изменениям, внесенным в законодательные акты в сфере туризма, нелегальные экскурсоводы могут быть оштрафованы на 18 тысяч рублей, если нелегальная деятельность осуществлялась юридическим лицом – на 30 тысяч рублей.
Те же действия, совершенные повторно в течение шести месяцев после наложения административного взыскания влекут наложение административного штрафа в двукратном размере.
В проекте закона, принятого Парламентом во втором и окончательном чтении, также указано, что осуществлять экскурсионную деятельность могут только граждане Абхазии.
Всего в Абхазии около 500 лицензированных экскурсоводов, которые проходят специальные курсы подготовки в Министерстве туризма и периодически повышают свою квалификацию. Только лицензированный гид имеет право законно осуществлять свою деятельность на территории Абхазии.