https://sputnik-abkhazia.ru/20220224/parlament-uvelichil-razmer-shtrafov-dlya-nelegalnykh-gidov-1037748908.html

Парламент увеличил размер штрафов для нелегальных гидов

Парламент увеличил размер штрафов для нелегальных гидов

Парламент Абхазии принял во втором и окончательном чтении проект Закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты в сфере туризма". 24.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-24T12:07+0300

2022-02-24T12:07+0300

2022-02-24T12:38+0300

отдых в абхазии

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гиды

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СУХУМ, 24 фев – Sputnik, Асмат Цвижба. Осуществление экскурсионной деятельности без аттестации или с нарушением правил аттестаций влечет наложение штрафа в размере трехсот минимальных размеров оплаты труда на граждан, на юридических лиц – пятьсот минимальных размеров оплаты труда.Те же действия, совершенные повторно в течение шести месяцев после наложения административного взыскания влекут наложение административного штрафа в двукратном размере.В проекте закона, принятого Парламентом во втором и окончательном чтении, также указано, что осуществлять экскурсионную деятельность могут только граждане Абхазии.Всего в Абхазии около 500 лицензированных экскурсоводов, которые проходят специальные курсы подготовки в Министерстве туризма и периодически повышают свою квалификацию. Только лицензированный гид имеет право законно осуществлять свою деятельность на территории Абхазии.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220221/reydy-shtrafy-i-turisticheskaya-politsiya-kak-borotsya-s-nelegalnymi-gidami-1037693521.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220218/temnaya-istoriya-pochemu-nelegalnye-gidy-stali-problemoy-dlya-abkhazii-1037625601.html

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

отдых в абхазии, туристы, гиды