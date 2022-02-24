https://sputnik-abkhazia.ru/20220224/passazhirov-otmenennykh-v-aeroportu-sochi-reysov-razvozyat-po-otelyam-1037749524.html

Пассажиров отмененных в аэропорту Сочи рейсов развозят по отелям

Пассажиров отмененных в аэропорту Сочи рейсов развозят по отелям

Ранее оператор аэропорта заявил, что рейсы в Краснодар, Сочи и Анапу приостановлены из-за того, что зоны аэродромов не признаны безопасными для посадки... 24.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-24T12:27+0300

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сочи

аэропорт сочи

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СУХУМ, 24 фев – Sputnik. Пассажиров отмененных в аэропорту Сочи рейсов развозят по отелям, в поезда на московском направлении добавляют дополнительные вагоны, также готовятся резервные составы, сообщил мэр Алексей Копайгородский.Ранее оператор аэропорта заявил, что рейсы в Краснодар, Сочи и Анапу приостановлены из-за того, что зоны аэродромов не признаны безопасными для посадки самолетов. Однако позже пресс-служба оператора информировала, что сочинская воздушная гавань работает в штатном режиме, пять рейсов задержано, столько же отменено.Он отметил, что сочинский вокзал работает в штатном режиме, а в поезда на московском направлении добавляются дополнительные вагоны, готовятся резервные составы.Из Москвы приостановил свои рейсы на юг России "Аэрофлот".Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".

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