https://sputnik-abkhazia.ru/20220224/ssha-vveli-ogranichenie-na-privlechenie-sredstv-13-rossiyskimi-kompaniyami-1037767874.html

США ввели ограничение на привлечение средств 13 российскими компаниями

США ввели ограничение на привлечение средств 13 российскими компаниями

Новые санкции США затронут долговые обязательства крупнейших российских государственных компаний. 24.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-24T23:48+0300

2022-02-24T23:48+0300

2022-02-24T23:48+0300

сша

санкции

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экономика

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СУХУМ, 24 фев - Sputnik. США в рамках новой волны санкций вводят ограничения на привлечение заемных средств в отношении 13 российских государственных и частных компаний и банков."Эти 13 крупных фирм... компании, имеющие критическое значение для российской экономики, и шесть крупнейших финансовых институтов страны. Они теперь резко ограничены в возможностях привлечения средств через рынок США", - сказано в пресс-релизе.Министерство финансов считает, что рестрикции помешают Кремлю привлекать средства для финансирования "злонамеренной деятельности", в том числе вторжения на Украину.Новые санкции США затронут долговые обязательства крупнейших российских государственных компаний, объявил американский президент Джо Байден. Кроме того, санкции введены против Сбербанка, ВТБ, банка "Открытие", Новикомбанка и Совкомбанка, а также 12 "дочек" "Открытия" и 22 "дочек" Совкомбанка.Также вводятся повторные санкции против Патрушева, Сечина и Иванова и новые санкции против их сыновей и против членов руководства Сбера и ВТБ Ведяхина, Пучкова и Соловьева.Штатами вводятся меры экспортного контроля в отношении оборонной, аэрокосмической и морской отраслей России, они среди прочего затрагивают компьютеры, полупроводники, оборудование для защиты информации.

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https://sputnik-abkhazia.ru/20220224/putin-nazval-voennuyu-operatsiyu-v-donbasse-vynuzhdennoy-meroy-1037764423.html

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сша, санкции, россия, экономика, политика