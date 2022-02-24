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США ввели ограничение на привлечение средств 13 российскими компаниями
США ввели ограничение на привлечение средств 13 российскими компаниями
Новые санкции США затронут долговые обязательства крупнейших российских государственных компаний. 24.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-24T23:48+0300
2022-02-24T23:48+0300
2022-02-24T23:48+0300
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СУХУМ, 24 фев - Sputnik. США в рамках новой волны санкций вводят ограничения на привлечение заемных средств в отношении 13 российских государственных и частных компаний и банков."Эти 13 крупных фирм... компании, имеющие критическое значение для российской экономики, и шесть крупнейших финансовых институтов страны. Они теперь резко ограничены в возможностях привлечения средств через рынок США", - сказано в пресс-релизе.Министерство финансов считает, что рестрикции помешают Кремлю привлекать средства для финансирования "злонамеренной деятельности", в том числе вторжения на Украину.Новые санкции США затронут долговые обязательства крупнейших российских государственных компаний, объявил американский президент Джо Байден. Кроме того, санкции введены против Сбербанка, ВТБ, банка "Открытие", Новикомбанка и Совкомбанка, а также 12 "дочек" "Открытия" и 22 "дочек" Совкомбанка.Также вводятся повторные санкции против Патрушева, Сечина и Иванова и новые санкции против их сыновей и против членов руководства Сбера и ВТБ Ведяхина, Пучкова и Соловьева.Штатами вводятся меры экспортного контроля в отношении оборонной, аэрокосмической и морской отраслей России, они среди прочего затрагивают компьютеры, полупроводники, оборудование для защиты информации.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220224/bayden-zayavil-o-polnom-razryve-rossiysko-amerikanskikh-otnosheniy-1037766943.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220224/putin-nazval-voennuyu-operatsiyu-v-donbasse-vynuzhdennoy-meroy-1037764423.html
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сша, санкции, россия, экономика, политика
США ввели ограничение на привлечение средств 13 российскими компаниями
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Новые санкции США затронут долговые обязательства крупнейших российских государственных компаний.
СУХУМ, 24 фев - Sputnik. США в рамках новой волны санкций вводят ограничения на привлечение заемных средств в отношении 13 российских государственных и частных компаний и банков.
Мера, примененная ранее в отношении гособлигаций, затрагивает бонды новых выпусков "Газпрома", "Газпромнефти", "Транснефти", "Ростелекома", "Русгидро", "Алросы", "Совкомфлота", РЖД, Сбербанка, Газпромбанка, Россельхозбанка, а также Альфа-банка и Московский кредитного банка.
"Эти 13 крупных фирм... компании, имеющие критическое значение для российской экономики, и шесть крупнейших финансовых институтов страны. Они теперь резко ограничены в возможностях привлечения средств через рынок США", - сказано в пресс-релизе.
Министерство финансов считает, что рестрикции помешают Кремлю привлекать средства для финансирования "злонамеренной деятельности", в том числе вторжения на Украину.
Новые санкции США затронут долговые обязательства крупнейших российских государственных компаний, объявил американский президент Джо Байден.
Кроме того, санкции введены против Сбербанка, ВТБ, банка "Открытие", Новикомбанка и Совкомбанка, а также 12 "дочек" "Открытия" и 22 "дочек" Совкомбанка.
Минфин США предписал всем американским фининститутам за 30 дней закрыть корреспондентские счета Сбербанка - все платежи Сбербанка в долларах, которые тот попытается провести для своих клиентов, будут отклонены при попадании в американские банки, разъяснил минфин США.
Также вводятся повторные санкции против Патрушева, Сечина и Иванова и новые санкции против их сыновей и против членов руководства Сбера и ВТБ Ведяхина, Пучкова и Соловьева.
Штатами вводятся меры экспортного контроля в отношении оборонной, аэрокосмической и морской отраслей России, они среди прочего затрагивают компьютеры, полупроводники, оборудование для защиты информации.