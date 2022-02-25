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Эксперт порекомендовал, что делать со сбережениями в период неопределенности
Эксперт порекомендовал, что делать со сбережениями в период неопределенности
По итогам четверга российская валюта потеряла 4,09 рубля к доллару и 3,51 рубля к евро. 25.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-25T07:20+0300
2022-02-25T07:20+0300
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СУХУМ, 25 фев - Sputnik. Паника в попытке спасти сбережения в период волатильности и неопределенности чревата большими рисками понести убытки, сказал РИА Новости первый вице-президент ЦСР Глеб Покатович.Покатович отметил, что приобретать технику и другие крупные покупки стоит только в случае необходимости, а в наличности достаточно иметь сумму, равную регулярным расходам за три-четыре дня.По мнению эксперта, ажиотажные действия порождают большой риск понести потери, поэтому не стоит, например, покупать валюту, если нет острой потребности, тем более ЦБ следит за ситуацией и активно вмешивается в нее, чтобы обеспечить финансовую стабильность.Покатович добавил, что минимальный запас наличности на руках, как в рублях, так и валюте, должен быть рассчитан из уровня расходов.Он также выразил уверенность, что покупать впрок продукты и консервы нужно только "в объемах, которые нужны для потребления". Страхи того, что привычку безналичных расчетов стоит забыть, тоже безосновательны. Что касается инвестиций на фондовом рынке, то в условиях высокой волатильности общей рекомендации быть не может. Среди традиционных защитных инструментов он перечислил драгоценные металлы и бумаги золотодобывающих компаний.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220225/tsb-vyrazil-gotovnost-podderzhat-popavshie-pod-sanktsii-banki-1037768884.html
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Эксперт порекомендовал, что делать со сбережениями в период неопределенности
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По итогам четверга российская валюта потеряла 4,09 рубля к доллару и 3,51 рубля к евро.
СУХУМ, 25 фев - Sputnik
. Паника в попытке спасти сбережения в период волатильности и неопределенности чревата большими рисками понести убытки, сказал РИА Новости
первый вице-президент ЦСР Глеб Покатович.
Покатович отметил, что приобретать технику и другие крупные покупки стоит только в случае необходимости, а в наличности достаточно иметь сумму, равную регулярным расходам за три-четыре дня.
По мнению эксперта, ажиотажные действия порождают большой риск понести потери, поэтому не стоит, например, покупать валюту, если нет острой потребности, тем более ЦБ следит за ситуацией и активно вмешивается в нее, чтобы обеспечить финансовую стабильность.
Он отметил, что покупать технику или, например, автомобиль в текущей ситуации нужно "только в том случае, если она по каким-то причинам нужна именно сейчас. Он также отметил, что на фоне высокой инфляции во второй половине прошлого года многие успели приобрести дорогостоящие товары.
Покатович добавил, что минимальный запас наличности на руках, как в рублях, так и валюте, должен быть рассчитан из уровня расходов.
Он также выразил уверенность, что покупать впрок продукты и консервы нужно только "в объемах, которые нужны для потребления". Страхи того, что привычку безналичных расчетов стоит забыть, тоже безосновательны.
Что касается инвестиций на фондовом рынке, то в условиях высокой волатильности общей рекомендации быть не может.
"На фондовом рынке даже в нынешних условиях возможны отскоки, которыми могут пользоваться грамотные инвесторы, но это требует высокой квалификации. Поэтому каждый инвестор оценивает свои финансовые риски самостоятельно либо делегирует эти решения профессиональным управляющим", — отметил эксперт.
Среди традиционных защитных инструментов он перечислил драгоценные металлы и бумаги золотодобывающих компаний.