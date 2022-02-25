https://sputnik-abkhazia.ru/20220225/ekspert-porekomendoval-chto-delat-so-sberezheniyami-v-period-neopredelennosti-1037769470.html

Эксперт порекомендовал, что делать со сбережениями в период неопределенности

Эксперт порекомендовал, что делать со сбережениями в период неопределенности

По итогам четверга российская валюта потеряла 4,09 рубля к доллару и 3,51 рубля к евро. 25.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-25T07:20+0300

2022-02-25T07:20+0300

2022-02-25T07:20+0300

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СУХУМ, 25 фев - Sputnik. Паника в попытке спасти сбережения в период волатильности и неопределенности чревата большими рисками понести убытки, сказал РИА Новости первый вице-президент ЦСР Глеб Покатович.Покатович отметил, что приобретать технику и другие крупные покупки стоит только в случае необходимости, а в наличности достаточно иметь сумму, равную регулярным расходам за три-четыре дня.По мнению эксперта, ажиотажные действия порождают большой риск понести потери, поэтому не стоит, например, покупать валюту, если нет острой потребности, тем более ЦБ следит за ситуацией и активно вмешивается в нее, чтобы обеспечить финансовую стабильность.Покатович добавил, что минимальный запас наличности на руках, как в рублях, так и валюте, должен быть рассчитан из уровня расходов.Он также выразил уверенность, что покупать впрок продукты и консервы нужно только "в объемах, которые нужны для потребления". Страхи того, что привычку безналичных расчетов стоит забыть, тоже безосновательны. Что касается инвестиций на фондовом рынке, то в условиях высокой волатильности общей рекомендации быть не может. Среди традиционных защитных инструментов он перечислил драгоценные металлы и бумаги золотодобывающих компаний.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220225/tsb-vyrazil-gotovnost-podderzhat-popavshie-pod-sanktsii-banki-1037768884.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220224/moskovskaya-birzha-otmenila-utrennie-torgovye-sessii-1037764672.html

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