https://sputnik-abkhazia.ru/20220225/imperativnyy-mandat-populizm-ili-zabaltyvanie-elektorata-1037772504.html

Императивный мандат: популизм или забалтывание электората

Императивный мандат: популизм или забалтывание электората

Выборная пора вступила в новую фазу. Теперь кандидатам надо убедить избирателей, что именно они достойны высокого звания – депутат Народного Собрания, пишет... 25.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-25T17:00+0300

2022-02-25T17:00+0300

2022-02-25T17:03+0300

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Методы различные, но одним из самых убедительных являются дебаты в прямом эфире. Вот, где можно отследить реальную позицию кандидата, его умение ориентироваться в законодательстве, его образованность, его политическое кредо, его личное отношение к самым злободневным темам. Прямой эфир – это своего рода испытание. Никакая шпаргалка, принесенная с собой в студию, не сможет скрыть пробелы и шероховатости образования и кругозора, умения быть публичным, что крайне необходимо для будущего парламентария.Задача телевизионщиков – организовать равный доступ к эфиру всех претендентов, создать им комфортные условия для отражения своей позиции. Подготовить вопросник, который позволит в условиях ограниченного времени изложить свою позицию всем участникам выборной страды. Злободневных тем в Абхазии с лихвой хватит на три кампании вперед. Это и увядающая экономика, и демографический провал, и пандемия, и разобщенность общества, и энергетика – этого вполне достаточно.Конечно, можно понять простых избирателей, которые неоднократно убеждались, что связь со своим депутатом обрывается в тот момент, когда закрываются избирательные участки. И что законом не установлены какие-либо рычаги воздействия на избранника. Все его обещания чаще всего остаются просто красиво преподнесенным мифом. Вроде бы, как тут не согласиться, что надо ввести жесткий контроль за деятельностью депутата, чтобы он был с народом, был доступным в любое время, помогал избирателям в разрешении повседневных проблем. Но тут кроются очень опасные моменты, на которых хотел бы заострить внимание. Нагляднее всего это можно сделать, если гипотетически создать конкретную ситуацию. Представим себе, что в сложной выборной гонке, голос к голосу, в одном из округов одерживает победу кандидат от оппозиции. В этом для меня уже был бы положительный момент. Это признак демократии – административный ресурс не сработал, и как не старались протащить угодного власти депутата, народ отдает предпочтение другому. Это было бы своего рода звоночком для власть имущих, что не все так гладко и хорошо, что надо обратить внимание, что в этом округе, в населенном пункте, в целом по республике существуют проблемы. Это даже некий протест.Возвращаясь к нашей гипотетической ситуации, представим, что власть, вместо того чтобы обратить внимание на проблемы, начинает планомерно подготавливать негативную массу против неугодного парламентария. В ход идет все: и подконтрольные СМИ, и административные органы, и полчища анонимов в соцсетях. Хорошо спланированная и профинансированная "атака" обязательно даст результат. Реально недовольных деятельностью неугодного для определенной группы граждан депутата будет достаточно. Для массовости к ним добавятся и те, которым подскажут. И что у нас в сухом остатке? Депутату надо выстраивать "линию обороны" от таких моментов, отвлекаясь от насущных проблем государства, от законотворческой деятельности. Но как бы он ни старался отгородиться от возникшей ситуации, скорее всего, его отзовут. Это неминуемо. И опять народ втянут в выборы в отдельно взятом округе, бюджет понесет немалые потери на организацию выборного процесса. А проблемы как были, так и остаются. Замкнутый круг.Поэтому считаю неуместным и даже опасным вносить такие темы для обсуждения на теледебатах кандидатов в депутаты Парламента. По мне, это своеобразный троллинг, увод внимания в сторону от куда более важных проблем нашего государства.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220223/tsik-zaregistriroval-esche-trekh-kandidatov-v-deputaty-parlamenta-1037740062.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220217/vybory-v-parlament-tsik-abkhazii-rasskazal-o-podgotovke-k-golosovaniyu-1037632962.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220210/pretendenty-v-kandidaty-kto-stremitsya-popast-v-parlament-abkhazii-1037521645.html

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колумнисты, мнение, парламент абхазии, выборы в парламент абхазии, политика