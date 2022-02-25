https://sputnik-abkhazia.ru/20220225/mezhdunarodnyy-aeroport-sochi-rabotaet-v-shtatnom-rezhime-1037772169.html

Международный аэропорт Сочи работает в штатном режиме

Международный аэропорт Сочи работает в штатном режиме

Накануне оператор объявил, что рейсы в Краснодар, Сочи и Анапу были приостановлены из-за того, что зоны аэродромов курорта не признаны безопасными для посадки... 25.02.2022, Sputnik Абхазия

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сочи

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СУХУМ, 25 фев – Sputnik. Сочинский аэропорт работает в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе оператора кубанских аэропортов "Аэродинамика".Как информирует пресс-служба сочинской мэрии, отмененных и задержанных рейсов в аэропорте курорта нет, авиакомпаниями предпринимаются оперативные меры для доставки пассажиров до пункта назначения.Для полной нормализации авиасообщения на юге России создадут временный хаб на базе аэропорта Сочи, к которому будут подключены близлежащие аэропорты, сообщал в четверг Минтранс РФ.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

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