https://sputnik-abkhazia.ru/20220225/mezhdunarodnyy-aeroport-sochi-rabotaet-v-shtatnom-rezhime-1037772169.html
Международный аэропорт Сочи работает в штатном режиме
Международный аэропорт Сочи работает в штатном режиме
Накануне оператор объявил, что рейсы в Краснодар, Сочи и Анапу были приостановлены из-за того, что зоны аэродромов курорта не признаны безопасными для посадки... 25.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-25T10:45+0300
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СУХУМ, 25 фев – Sputnik. Сочинский аэропорт работает в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе оператора кубанских аэропортов "Аэродинамика".Как информирует пресс-служба сочинской мэрии, отмененных и задержанных рейсов в аэропорте курорта нет, авиакомпаниями предпринимаются оперативные меры для доставки пассажиров до пункта назначения.Для полной нормализации авиасообщения на юге России создадут временный хаб на базе аэропорта Сочи, к которому будут подключены близлежащие аэропорты, сообщал в четверг Минтранс РФ.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220224/vremennyy-khab-budet-sozdan-v-sochi-dlya-normalizatsii-aviasoobscheniya-1037765426.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220224/putin-nazval-voennuyu-operatsiyu-v-donbasse-vynuzhdennoy-meroy-1037764423.html
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Международный аэропорт Сочи работает в штатном режиме
10:45 25.02.2022 (обновлено: 10:58 25.02.2022) Подписаться на
Накануне оператор объявил, что рейсы в Краснодар, Сочи и Анапу были приостановлены из-за того, что зоны аэродромов курорта не признаны безопасными для посадки самолетов.
СУХУМ, 25 фев – Sputnik.
Сочинский аэропорт работает в штатном режиме, сообщили РИА Новости
в пресс-службе оператора кубанских аэропортов "Аэродинамика".
В четверг, 25 февраля, аэропорт продолжал работать в штатном режиме, однако 32 рейса отменены, восемь задержаны по решению авиакомпаний.
Как информирует пресс-служба сочинской мэрии, отмененных и задержанных рейсов в аэропорте курорта нет, авиакомпаниями предпринимаются оперативные меры для доставки пассажиров до пункта назначения.
Для полной нормализации авиасообщения на юге России создадут временный хаб на базе аэропорта Сочи, к которому будут подключены близлежащие аэропорты, сообщал в четверг Минтранс РФ.
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.