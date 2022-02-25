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Оборудование для коммерческого учета электроэнергии в ближайшее время доставят в Абхазию
Оборудование для коммерческого учета электроэнергии в ближайшее время доставят в Абхазию
Система коммерческого учета выполняет ряд функций, помогающих повысить эффективность потребления электроэнергии. 25.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-25T12:25+0300
2022-02-25T12:25+0300
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СУХУМ, 25 фев – Sputnik. Оборудование для автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ) закуплено, и его в ближайшее время доставят в Абхазию, сообщается на сайте Министерства экономики республики. В ведомстве прошло совещание вице-премьера, министра экономики Кристины Озган с руководством РУП "Черноморэнерго" и СУЭС, посвященное плану мероприятий по оптимизации энергообеспечения республики. Министру сообщили о ходе подготовительных работ, осуществляемых для внедрения системы.Система коммерческого учета электроэнергии позволит решить вопрос точного измерения количества потребленной электроэнергии и даст возможность дистанционно отключать недобросовестных потребителей.В 2022 году предусмотрены бюджетные ассигнования РУП "Черноморэнерго" в размере 100 миллионов рублей на приобретение приборов учета.В 2021 году был заключен контракт на поставку 1200 приборов учета компаний "Матрица" и "Меркурий". Установка новых приборов учета в качестве пилотного проекта уже начата в Сухуме.
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проблемы энергетической отрасли в абхазии, абхазия, сухум, новости
Оборудование для коммерческого учета электроэнергии в ближайшее время доставят в Абхазию
12:25 25.02.2022 (обновлено: 12:42 25.02.2022) Подписаться на
Система коммерческого учета выполняет ряд функций, помогающих повысить эффективность потребления электроэнергии.
СУХУМ, 25 фев – Sputnik.
Оборудование для автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ) закуплено, и его в ближайшее время доставят в Абхазию, сообщается на сайте
Министерства экономики республики.
В ведомстве прошло совещание вице-премьера, министра экономики Кристины Озган с руководством РУП "Черноморэнерго" и СУЭС, посвященное плану мероприятий по оптимизации энергообеспечения республики. Министру сообщили о ходе подготовительных работ, осуществляемых для внедрения системы.
Отмечается, что большая часть оборудования с программным обеспечением изготавливается по специальному заказу под нужды "Черноморэнерго".
Система коммерческого учета электроэнергии позволит решить вопрос точного измерения количества потребленной электроэнергии и даст возможность дистанционно отключать недобросовестных потребителей.
В 2022 году предусмотрены бюджетные ассигнования РУП "Черноморэнерго" в размере 100 миллионов рублей на приобретение приборов учета.
"В настоящее время мы занимаемся разработкой постановления Кабинета министров об утверждении плана мероприятий по установке приборов коммерческого учета электроэнергии. Согласованные действия и утвержденный план мероприятий позволят оперативно реализовать эту задачу", – сказала министр.
В 2021 году был заключен контракт на поставку 1200 приборов учета компаний "Матрица" и "Меркурий". Установка новых приборов учета в качестве пилотного проекта уже начата в Сухуме.