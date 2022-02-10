https://sputnik-abkhazia.ru/20220210/veer-fidery-mayning-energetiki-perechislili-problemy-v-otrasli-1037517010.html

"Веер" против майнинга: энергетики перечислили главные проблемы в отрасли

"Веер" против майнинга: энергетики перечислили главные проблемы в отрасли

Пресс-конференция представителей "Черноморэнерго" и СУЭС по проблемам энергетики в Абхазии состоялась в пресс-центре Sputnik 10 февраля. 10.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-10T15:37+0300

2022-02-10T15:37+0300

2022-02-10T16:38+0300

в абхазии

проблемы энергетической отрасли в абхазии

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/02/02/1031756251_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_4925415927d237fb05a3c2d2e13776d5.jpg

пресс-конференции энергетики затронули текущие проблемы со светом в республике, объяснили, для чего нужен веерный график отключений и что делать, чтобы выйти из энергетического коллапса.Асмат Цвижба, SputnikБорьба с майнингомПо словам начальника СУЭС Тимура Джинджолия, в столице и по всей Абхазии продолжают бороться с незаконной добычей криптовалюты. При администрации Сухума создан оперативный штаб.Джинджолия отметил, что когда недобросовестные потребители электричества видят, что сотрудники СУЭС проводят "рейды", то сами автоматически отключают на время аппараты. Эта мера неэффективная, считает специалист.По мнению главы СУЭСа, в решении ситуации поможет лишь установка приборов учета потребления электроэнергии. Работа по их установке ведется."Как только автоматические приборы учета будут установлены в каждой квартире и доме, и программа сама будет пресекать перегрузы, что-то получится", – добавил он.Первая партия приборов учета в 1200 штук уже установлена в районах Сухума за счет средств "Черономорэнерго". До 2026 года техника должна появиться по всей республике.Директор оперативно-технического управления "Черноморэнерго" Руслан Кварчия добавил, что активно борются с майнингом не только в Сухуме, но и по всей республике. По его словам, за пределы страны было вывезено около 40 000 аппаратов, большое количество машин конфисковано, но, несмотря на это, деятельность не прекращается.Веерные отключенияВосьмого февраля "Чермономорэнерго" объявило об увеличении веерных отключений в республике. По словам директора оперативно-технического управления "Черноморэнерго" Руслана Кварчия, Россия по договоренности с правительством Абхазии предоставила переток в объеме 660 миллионов киловатт-часов.Потребление было разделено по месяцам, в январе – 250 миллионов киловатт-часов, в феврале – 230 миллионов и в марте – 180 миллионов киловатт-часов. Предполагалось, что республика уложится в эти цифры, но потребление превысило согласованный трафик. Если предполагалось, что в сутки потребление составит 8 миллионов киловатт-часов, то фактически потребление составило 8,8 миллиона киловатт-часов."Веер" в Очамчырском районе вызван критической ситуацией в Джварском водохранилище. По словам Кварчия, приток воды ниже, чем в прошлом году, если уровень воды опустится ниже критической отметки, то станция и вовсе прекратит работать. Если в январе приток составлял 40 кубометров в секунду, то сейчас – 30 кубометров.Еще одним выходом из ситуации, по мнению начальника диспетчерской службы "Черноморэнерго" Гурама Джаджая, может быть получение дополнительного перетока из России по высоковольтной линии "Кавкасиони" с восточной стороны. Однако об этом речь пока не идет."Мы понимаем, что эти ограничения не популярны, но другого выхода нет. Думаю, и население должно нас понять", – добавил Кварчия.Где мой фидер?Один из наиболее популярных вопросов при публикации графика отключений среди населения Абхазии: к какой станции или фидеру мы относимся и почему нельзя указывать это изначально.Глава СУЭС Тимур Джинджолия объяснил, что при опубликовании графика веерных отключений нет возможности указать связь подстанций и фидеров с конкретными улицами."Один фидер может обслуживать начало одной улицы и перейти на середину другой, у нас схема взаимопроникаемая", – сказал он.Он отметил, что в этом году нагрузки на подстанции столицы сильно выросли, в том числе из-за деятельности по незаконной добыче криптовалют. Дефицит мощностей на подстанциях – 15-20 процентов. Джинджолия объяснил, почему абонентам нередко задерживают подачу света после установленных часов. Он связал это с авариями на подстанциях."После окончания графика бывает, что при включении происходит какая-то авария. Люди должны поехать, найти причину, устранить аварию и подать свет. Естественно, на это уходит время", – отметил он.Рост потребленияГурам Джаджая рассказал, что ежегодно в Абхазии наблюдается прирост потребления. В 2018 году потребление в республике составило 1 миллиард 920 миллионов киловатт-часов, в 2019 году - 2 миллиарда 63 миллиона киловатт-часов, в 2020 - 2 миллиарда 503 миллиона, в 2021 - 2 миллиарда 920 миллионов. В январе 2022 года прирост потребления по сравнению с аналогичным периодом 2021 года составил 12 процентов. Привел Джаджая и цифры по перетоку из России для покрытия дефицита. Так, в 2016 году количество перетока составило 108 миллионов киловатт-часов, в 2017-м – 195,8 миллиона, в 2019-м – 70 миллионов, в 2020-м – 293 миллиона, в 2021-м – более миллиарда. В 2022 году уже использовано перетока в размере 313 миллионов киловатт-часов, (на весь год выделено 660 миллионов – ред)."Чтобы не превысить эту цифру, мы вынуждены вводить ограничения", – объяснил Джаджая.Дождь не панацеяВ социальных сетях часто можно увидеть возмущенные комментарии пользователей "уже два дня идет дождь, а в водохранилище дефицит? Да кого они обманывают"?По словам Кварчия, идущие на протяжении нескольких дней осадки значительно не влияют на ситуацию в Джварском водохранилище."Это все расходуется моментально, учитывая низкий приток. Если ливни будут идти месяц, то, конечно, это уже будет существенно. Но небольшой дождь, который идет два-три дня, роли не играет", – пояснил он.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220125/khashig-o-borbe-s-mayningom-v-abkhazii-vizhu-tolko-imitatsiyu--1037269780.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220210/chernomorenergo-obyasnilo-prichinu-uzhestocheniya-grafika-veernykh-otklyucheniy-1037514863.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220208/chernomorenergo-uzhestochilo-ogranicheniya-na-podachu-elektroenergii-v-abkhazii-1037488248.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220120/vysokoe-napryazhenie-kak-rabotayut-abkhazskie-energetiki-1037218140.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220210/dzhadzhaya-privel-dannye-po-rostu-potrebleniya-elektroenergii-s-2018-goda-1037515758.html

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

проблемы энергетической отрасли в абхазии, новости