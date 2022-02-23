https://sputnik-abkhazia.ru/20220223/pokazaniya-rodnykh-verkhovnyy-sud-prodolzhil-rassmotrenie-troynogo-ubiystva-1037733260.html

Показания родных: Верховный суд продолжил рассмотрение тройного убийства

Показания родных: Верховный суд продолжил рассмотрение тройного убийства

Рассмотрение дела о тройном убийстве на набережной Махаджиров в Сухуме, которое произошло в ноябре 2019 года, продолжилось в здании СГБ Абхазии 22 февраля. 23.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-23T13:51+0300

2022-02-23T13:51+0300

2022-02-23T14:14+0300

в абхазии

дело о тройном убийстве на набережной сухума

новости

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В убийстве криминальных авторитетов Астамура Шамба, Алхаса Авидзба и официантки ресторана "Сан-Ремо" Доминики Акиртава, а также в покушении на убийство Рустама Шамба и Шамиля Авидзба обвиняются Эрик Чкадуа, Беслан Бганба, Аслан Блабба и братья Дато и Демур Ахалая.Всем им вменено совершение умышленного убийства общеопасным способом. Подсудимые в том числе обвиняются в незаконном обороте огнестрельного оружия и умышленном уничтожении чужого имущества.Эрик Чкадуа обвиняется еще и в хищении транспортных средств – автомобилей марки Mercedes-Benz и Lexus GX.Асмат Цвижба, Sputnik"У него не тот характер"Свидетелем на очередном судебном заседании выступила мать обвиняемого Эрика Чкадуа Римма Чкадуа. Самого подсудимого в зале суда не было. Он и Беслан Бганба отказались явиться на судебное заседание и дали согласие вести процесс в их отсутствии.По словам Риммы Чкадуа, 22 ноября 2019 года она с мужем находилась в Москве на лечении. В тот же день из социальных сетей женщина узнала об убийстве на набережной и по видеозвонку связалась с сыном. Это было примерно в 15:00 – 15:30, Чкадуа утверждает, что ее сын находился дома, так как был под домашним арестом.26 ноября до свидетельницы дошли слухи, что ее сына подозревают в тройном убийстве. Чкадуа тут же набрала сыну, и, по ее словам, он уверил ее, что преступления не совершал, совесть его чиста и "руки не в крови"."У него не тот характер, чтобы он убил человека. Он очень мягкий, он не может убить человека", – сказала она.27 ноября, по словам Чкадуа, ее сын ушел из дома и после этого она его не видела практически полгода.В ранее данных показаниях свидетель Кемал Ардзинба (супруг родной сестры Эрика Чкадуа, был убит в мае 2021 года - прим.) также рассказывал, что вечером 22 ноября 2019 года он пришел в гости к Эрику Чкадуа."Внешне Эрик выглядел как обычно. В разговоре со мной поделился тем, что слышал новости об убийстве Авидзба и Шамба. К этой информации относился с жалостью, поскольку поддерживал с последними близкие дружественные отношения", – говорится в показаниях.Та самая машина?До отъезда в Москву Римма Чкадуа оставила машину мужа – черную Toyota Prado и еще одну машину Toyota Rav4 – во дворе дома сына по улице Джонуа.Именно вокруг первой машины и был построен практически весь процесс 22 февраля. Черная Toyota Prado фигурирует в обвинительном постановлении в отношении Эрика Чкадуа.Согласно ранее предъявленному обвинению, 22 ноября Эрик Чкадуа на Toyota Prado прибыл к месту проживания Беслана Бганба, откуда они выехали для совершения преступления.По словам Риммы Чкадуа, когда она узнала о том, что ее сына обвиняют в причастности к убийству, она попросила отогнать машины от дома, боясь, что представители потерпевших могут с ними что-то сделать.Сестра Эрика Чкадуа – Эка Чкадуа отогнала иномарку на автомойку по улице Гумистинская, одним из совладельцев которой был ее муж Кемал Ардзинба. Однако затем машина была перегнана на автостоянку компании "Аквафон", офис которой находится недалеко от мойки.По словам сотрудника мойки Махмудхана Ганиханова, машина простояла на мойке дня три-четыре и затем его попросили перегнать ее на автостоянку "Аквафона". Ключи от машины были у охранника автостоянки. Ганиханов отметил, что машина была чистая, мыть ее не просили.В своих показаниях Кемал Ардзинба объяснял, что просил рабочих отогнать машину на стоянку, чтобы она не доставляла неудобств и не занимала место.Спустя несколько дней машину с автостоянки попросили забрать, и в тот же день она была изъята правоохранительными органами.Показания жены обвиняемогоЖена обвиняемого Беслана Бганба Юлия Инапха отказалась от дачи показаний, было принято решение зачитать ее показания, данные на предварительном следствии.Она рассказала, что 20 ноября с супругом поехала в Москву, супруги планировали остаться в Москве несколько дней, но сын по телефону стал часто звонить и настаивать, чтобы они скорее вернулись.Утром 22 ноября семья уже была в Сухуме. По словам Инапха, ее муж был дома до вечера 23 ноября. Об убийстве семья узнала вечером 22 ноября, и Бганба принял эту новость "с сожалением".После того как стало известно, что Бганба подозревают в причастности к убийству, семья приняла решение, что ему будет безопаснее скрыться "во избежание несправедливой расправы над ним". Он ушел из дома 23 ноября.Свои показания Инапха подтвердила.МедпоказанияЕще одним свидетелем в суде выступил врач-хирург Республиканской больницы Гиви Квеквескири. Он рассказал, что 22 ноября у него было дежурство. В больницу были доставлены и госпитализированы пострадавшие Акиртава и Шамба.По словам Квеквескири, до него доходили слухи, что якобы он оказывал Беслану Бганба медпомощь 22 ноября. Однако этот факт свидетель отрицает, он заявил, что лично к нему за помощью никто не обращался как в день преступления, так и после него. С Бганба врач был знаком, он оказывал ему помощь десять лет назад в связи с "проблемами с ногами", но личных отношений у них не было.На заседании был зачитан протокол допроса Квеквескири. В нем он подтверждает, что за оказанием медпомощи лично к нему Бганба 22 ноября и позже не обращался.Однако в показаниях приводится еще один факт. По словам свидетеля, спустя месяц после убийства в гости к супруге Квеквескири пришла ее подруга Кристина Авидзба, которая сообщила ему, что ее знакомая, сожительница парня по фамилии Ахалая просила, чтобы она попросила Квеквескири выехать к дому Ахалая для оказания медпомощи. Кому именно нужно было помочь, девушка не уточнила. Авидзба своей знакомой отказала."Сейчас, анализируя и сопоставляя факты, которые стали мне известны потом, в том числе, что Бганба Беслан причастен к убийству Шамба и Авидзба и был ранен в тот день, также причастны братья Ахалая, прихожу к выводу, что тот человек, о котором хотела меня попросить сожительница Ахалая, мог быть Бганба Беслан", – говорится в показаниях.Свои показания свидетель подтвердил, но отметил, что уже не помнит о деталях рассказа Кристины Авидзба и упоминании фамилии Ахалая.На этом судебное расследование еще не закончено. Следующее заседание суда состоится 25 февраля.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220215/verkhovnyy-sud-doprosil-novykh-svideteley-po-delu-o-troynom-ubiystve-1037602197.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20211223/verkhovnyy-sud-doprosil-novykh-svideteley-po-troynomu-ubiystvu-1036889543.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20211111/sud-doprosil-svideteley-po-delu-o-troynom-ubiystve-na-naberezhnoy-sukhuma-1036290020.html

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дело о тройном убийстве на набережной сухума, новости