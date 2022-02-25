https://sputnik-abkhazia.ru/20220225/putin-zayavil-chto-rossiya-gotova-vesti-peregovory-s-ukrainoy-na-vysokom-urovne-1037780754.html

Путин заявил, что Россия готова вести переговоры с Украиной на высоком уровне

Путин заявил, что Россия готова вести переговоры с Украиной на высоком уровне

С предложением провести переговоры выступил и президент Украины Владимир Зеленский. 25.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-25T15:22+0300

2022-02-25T15:22+0300

2022-02-25T15:58+0300

владимир путин

россия

украина

днр

лнр

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/02/13/1037668690_0:0:3275:1842_1920x0_80_0_0_2641941c19af220e6bc428c67d47dac7.jpg

СУХУМ, 25 фев – Sputnik. Россия готова вести переговоры с Украиной на высоком уровне, заявил в пятницу президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом пишет РИА Новости. Как ранее заявил глава МИД России Сергей Лавров, Москва будет готова к переговорам, как только ВСУ сложат оружие. По его словам, после этого народы, проживающие на Украине, смогут сами "определять свое будущее без какого-либо давления извне".Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220225/zelenskiy-predlozhil-putinu-peregovory-1037780565.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220225/lavrov-rossiya-gotova-k-peregovoram-kak-tolko-voennye-ukrainy-slozhat-oruzhie-1037778661.html

россия

украина

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

владимир путин, россия, украина, днр, лнр, политика