https://sputnik-abkhazia.ru/20220225/putin-zayavil-chto-rossiya-gotova-vesti-peregovory-s-ukrainoy-na-vysokom-urovne-1037780754.html
Путин заявил, что Россия готова вести переговоры с Украиной на высоком уровне
Путин заявил, что Россия готова вести переговоры с Украиной на высоком уровне
С предложением провести переговоры выступил и президент Украины Владимир Зеленский. 25.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-25T15:22+0300
2022-02-25T15:22+0300
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СУХУМ, 25 фев – Sputnik. Россия готова вести переговоры с Украиной на высоком уровне, заявил в пятницу президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом пишет РИА Новости. Как ранее заявил глава МИД России Сергей Лавров, Москва будет готова к переговорам, как только ВСУ сложат оружие. По его словам, после этого народы, проживающие на Украине, смогут сами "определять свое будущее без какого-либо давления извне".Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220225/zelenskiy-predlozhil-putinu-peregovory-1037780565.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220225/lavrov-rossiya-gotova-k-peregovoram-kak-tolko-voennye-ukrainy-slozhat-oruzhie-1037778661.html
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владимир путин, россия, украина, днр, лнр, политика
Путин заявил, что Россия готова вести переговоры с Украиной на высоком уровне
15:22 25.02.2022 (обновлено: 15:58 25.02.2022) Подписаться на
С предложением провести переговоры выступил и президент Украины Владимир Зеленский.
СУХУМ, 25 фев – Sputnik.
Россия готова вести переговоры с Украиной на высоком уровне, заявил в пятницу президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом пишет РИА Новости.
"Россия готова вести переговоры с Украиной на высоком уровне", – заявил Путин, слова которого приводит МИД КНР.
Как ранее заявил глава МИД России Сергей Лавров, Москва будет готова к переговорам, как только ВСУ сложат оружие. По его словам, после этого народы, проживающие на Украине, смогут сами "определять свое будущее без какого-либо давления извне".
Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.