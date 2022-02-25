https://sputnik-abkhazia.ru/20220225/rossiya-gotova-otpravit-v-minsk-na-peregovory-s-ukrainoy-svoyu-delegatsiyu-1037781561.html

Россия готова отправить в Минск на переговоры с Украиной свою делегацию

Россия готова отправить в Минск на переговоры с Украиной свою делегацию

Глава Украины Владимир Зеленский заявил о готовности обсуждать нейтральный статус Украины. 25.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-25T16:03+0300

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владимир путин

россия

украина

политика

минск

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СУХУМ, 25 фев - Sputnik. Россия готова отправить в Минск на переговоры с Украиной свою делегацию, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова."Как известно, сегодня президент Украины Зеленский заявил о готовности обсуждать нейтральный статус Украины. Изначально президент РФ Владимир Путин говорил о том, что целью операции является помощь ЛНР и ДНР, в том числе путем демилитаризации и денацификации Украины. А это, собственно, и является неотъемлемым компонентом нейтрального статуса", - сказал Песков.Он добавил, что в этом контексте в ответ на предложение Зеленского Владимир Путин готов направить в Минск российскую делегацию на уровне представителей министерства обороны, министерства иностранных дел и администрации президента для переговоров с украинской делегацией.

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владимир путин, россия, украина, политика, минск