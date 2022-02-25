https://sputnik-abkhazia.ru/20220225/rossiya-gotova-otpravit-v-minsk-na-peregovory-s-ukrainoy-svoyu-delegatsiyu-1037781561.html
Россия готова отправить в Минск на переговоры с Украиной свою делегацию
Россия готова отправить в Минск на переговоры с Украиной свою делегацию
Глава Украины Владимир Зеленский заявил о готовности обсуждать нейтральный статус Украины. 25.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-25T16:03+0300
2022-02-25T16:03+0300
2022-02-25T16:03+0300
владимир путин
россия
украина
политика
минск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/02/19/1037781103_0:143:2857:1750_1920x0_80_0_0_d72ba593dbdc6ee3020c5f656d6f854c.jpg
СУХУМ, 25 фев - Sputnik. Россия готова отправить в Минск на переговоры с Украиной свою делегацию, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова."Как известно, сегодня президент Украины Зеленский заявил о готовности обсуждать нейтральный статус Украины. Изначально президент РФ Владимир Путин говорил о том, что целью операции является помощь ЛНР и ДНР, в том числе путем демилитаризации и денацификации Украины. А это, собственно, и является неотъемлемым компонентом нейтрального статуса", - сказал Песков.Он добавил, что в этом контексте в ответ на предложение Зеленского Владимир Путин готов направить в Минск российскую делегацию на уровне представителей министерства обороны, министерства иностранных дел и администрации президента для переговоров с украинской делегацией.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220225/lavrov-rossiya-gotova-k-peregovoram-kak-tolko-voennye-ukrainy-slozhat-oruzhie-1037778661.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220225/putin-zayavil-chto-rossiya-gotova-vesti-peregovory-s-ukrainoy-na-vysokom-urovne-1037780754.html
россия
украина
минск
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/02/19/1037781103_167:0:2691:1893_1920x0_80_0_0_9b3dea1916a16b79cb9a6d98ac21c191.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
владимир путин, россия, украина, политика, минск
Россия готова отправить в Минск на переговоры с Украиной свою делегацию
Подписаться на
Глава Украины Владимир Зеленский заявил о готовности обсуждать нейтральный статус Украины.
СУХУМ, 25 фев - Sputnik. Россия готова отправить в Минск на переговоры с Украиной свою делегацию, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.
"Как известно, сегодня президент Украины Зеленский заявил о готовности обсуждать нейтральный статус Украины. Изначально президент РФ Владимир Путин говорил о том, что целью операции является помощь ЛНР и ДНР, в том числе путем демилитаризации и денацификации Украины. А это, собственно, и является неотъемлемым компонентом нейтрального статуса", - сказал Песков.
Он добавил, что в этом контексте в ответ на предложение Зеленского Владимир Путин готов направить в Минск российскую делегацию на уровне представителей министерства обороны, министерства иностранных дел и администрации президента для переговоров с украинской делегацией.