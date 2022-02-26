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Глава Нового Афона сообщил о работах по благоустройству города
Глава Нового Афона сообщил о работах по благоустройству города
На территории Нового Афона завершаются работы по укладке тротуарной плитки, на дамбе местного водопада установили перила и освещение, за счет средств... 26.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-26T10:17+0300
2022-02-26T10:17+0300
2022-02-26T10:29+0300
в абхазии
новый афон
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новости
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СУХУМ, 26 фев – Sputnik, Бадри Есиава. В Новом Афоне ведется ряд работ по благоустройству, рассказал корреспонденту Sputnik глава администрации города Темур Отырба.Он уточнил, что администрацией за счет собственных средств была приобретена новая мусороуборочная техника на базе КАМАЗа стоимостью в пять с половиной миллионов рублей.По словам главы Нового Афона, новая мусороуборочная техника пока не задействована в работе, но с наступлением курортного сезона непременно понадобится. Также он добавил, что для полноценной работы городского жилищно-коммунального хозяйства нужны экскаватор и новая подъемная техника.Отырба подчеркнул, что услуги по вывозу мусора оплачивает около 40% населения Нового Афона. По действующим тарифам сумма ежегодной оплаты за вывоз бытовых отходов составляет 360 рублей с человека в год. К льготной категории принадлежат семьи ветеранов Отечественной войны народа Абхазии и погибших во время боевых действий, а также абоненты с инвалидностью, они платят половину от установленной суммы.На стадии завершения находятся работы по укладке тротуарной плитки на набережной Нового Афона – от остановки "Ракушка" до одного из местных ресторанов неподалеку от отделения милиции.Общая площадь плиточного покрытия превышает 2000 квадратных метров. В дальнейшем планируют отреставрировать бордюры, установить лавочки и мусорные урны, облагородить территорию. На замену тротуарной плитки заложено около четырех с половиной миллионов рублей из бюджета городской администрации.На дамбе Новоафонского водопада появились перила, освещение и подсветка падающей воды. Как уточнил Темур Отырба, в довоенное время ограждение было, но после войны перила в том месте отсутствовали, и бывали случаи, когда люди падали в воду во время прогулки или фотографирования. Средства на реализацию проекта, подготовленного администрацией, были собраны неравнодушными жителями Нового Афона.Отырба также добавил, что местные власти планируют заменить перила двух мостов в районе водопада и завершить работу по установке ограждений вдоль озера у железнодорожной станции "Псырцха".Помимо прочего, на территории Нового Афона продолжается замена водопроводных линий, капитальный ремонт водонапорных сетей и реконструкции сетей водоотведения в рамках Инвестиционной программы социально-экономического развития Абхазии на 2020-2022 годы.Глава Нового Афона отметил, что все работы по Инвестпрограмме проводятся согласно расписанию, и ремонтники укладываются в обозначенные сроки.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220111/bolee-22-tysyach-turistov-posetili-ritsu-i-novoafonskuyu-pescheru-v-novogodnie-prazdniki-1037112210.html
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новый афон, благоустройство, новости
Глава Нового Афона сообщил о работах по благоустройству города
10:17 26.02.2022 (обновлено: 10:29 26.02.2022) Подписаться на
На территории Нового Афона завершаются работы по укладке тротуарной плитки, на дамбе местного водопада установили перила и освещение, за счет средств городского бюджета была приобретена новая мусороуборочная техника.
СУХУМ, 26 фев – Sputnik, Бадри Есиава. В Новом Афоне ведется ряд работ по благоустройству, рассказал корреспонденту Sputnik глава администрации города Темур Отырба.
Он уточнил, что администрацией за счет собственных средств была приобретена новая мусороуборочная техника на базе КАМАЗа стоимостью в пять с половиной миллионов рублей.
"Сейчас мусороуборочных машин у нас три. Приобретенная техника сделана другой фирмой и больше по вместимости. Те две машины вмещают всего около семи кубов каждая. Мусор вывозим на полигон в Гагре. Если в зимний период двух единиц техники достаточно, то летом их не хватает. Объем вывозимых отходов возрастает втрое", – отметил Темур Отырба.
По словам главы Нового Афона, новая мусороуборочная техника пока не задействована в работе, но с наступлением курортного сезона непременно понадобится. Также он добавил, что для полноценной работы городского жилищно-коммунального хозяйства нужны экскаватор и новая подъемная техника.
Отырба подчеркнул, что услуги по вывозу мусора оплачивает около 40% населения Нового Афона. По действующим тарифам сумма ежегодной оплаты за вывоз бытовых отходов составляет 360 рублей с человека в год. К льготной категории принадлежат семьи ветеранов Отечественной войны народа Абхазии и погибших во время боевых действий, а также абоненты с инвалидностью, они платят половину от установленной суммы.
"Мы работаем в этом направлении, разговариваем с жителями города, объясняем ситуацию. К сожалению, не у всех есть возможность платить по тарифам. По крайней мере, с их слов", – рассказал Отырба.
На стадии завершения находятся работы по укладке тротуарной плитки на набережной Нового Афона – от остановки "Ракушка" до одного из местных ресторанов неподалеку от отделения милиции.
Общая площадь плиточного покрытия превышает 2000 квадратных метров. В дальнейшем планируют отреставрировать бордюры, установить лавочки и мусорные урны, облагородить территорию. На замену тротуарной плитки заложено около четырех с половиной миллионов рублей из бюджета городской администрации.
На дамбе Новоафонского водопада появились перила, освещение и подсветка падающей воды. Как уточнил Темур Отырба, в довоенное время ограждение было, но после войны перила в том месте отсутствовали, и бывали случаи, когда люди падали в воду во время прогулки или фотографирования. Средства на реализацию проекта, подготовленного администрацией, были собраны неравнодушными жителями Нового Афона.
Отырба также добавил, что местные власти планируют заменить перила двух мостов в районе водопада и завершить работу по установке ограждений вдоль озера у железнодорожной станции "Псырцха".
Помимо прочего, на территории Нового Афона продолжается замена водопроводных линий, капитальный ремонт водонапорных сетей и реконструкции сетей водоотведения в рамках Инвестиционной программы социально-экономического развития Абхазии на 2020-2022 годы.
"Общая протяженность водонапорных сетей 15,3 километра, на сегодня около половины работ уже проведено. Также из 15,9 километров линий водоотведения освоено уже семь километров. Завершение обеих этих задач намечено на конец текущего года", – сказал Отырба.
Глава Нового Афона отметил, что все работы по Инвестпрограмме проводятся согласно расписанию, и ремонтники укладываются в обозначенные сроки.