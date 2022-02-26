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"Когда пушки гремят": как ситуация на Украине отразится на туризме в Абхазии
"Когда пушки гремят": как ситуация на Украине отразится на туризме в Абхазии
Военная операция России на Украине и связанные с ней санкции против РФ влияют на многие сферы жизни, Sputnik узнал у экспертов, как обострение ситуации... 26.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-26T14:15+0300
2022-02-26T14:15+0300
2022-02-26T14:38+0300
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УХУМ, 26 фев – Sputnik. Руководитель абхазского направления туроператора АЛЕАН Сергей Косилов в интервью радио Sputnik рассказал, что цены на туристические путевки временно заморожены."Мы сейчас находимся в глубоком форс-мажоре, мы не ожидали того, что происходит, это, конечно, повлияло и на продажи, на спрос к отдыху в этом году у туристов и возможности отдыхать в этом году в принципе. Мы видим, что с падением рубля, потихоньку нищает население. С одной стороны, люди могут отказаться от каких-то туров, с другой стороны могут наоборот вкладывать в туры, как некий резерв сохранения денег. Цена на туры пока заморожена и расти она пока не будет. Если все закончится хорошо, то цена может вырасти, поэтому, купив туры сейчас, люди выиграют", – подчеркнул он.Туроператор напомнил, что в связи с ситуацией на Украине закрывались ряд южных аэропортов в Симферополе, Анапе, Краснодаре."Сочи хоть и работает, но практически половина рейсов либо задержаны, либо отменены. Соответственно, туристы не могут вылететь, в этой связи туроператоры обратились к российским отелям на Юге России, чтобы они были максимально лояльными к туристам, производить аннуляции без штрафов", – говорит Косилов.АЛЕАН также обратился к владельцам абхазских отелей, которые в данный момент принимают туристов.Повышение курса доллара в связи с введенными против России санкциями повлияет на общую платежеспособность российских туристов, но бо́льшую роль сыграют закрытия границ или визовые ограничения, считает он."Мы знаем, что Чехия подписала распоряжение об отмене виз с Россией, возможно будут закрыты другие страны по политическим причинам. Поэтому туристы, наверное, переориентируют свой отдых не на Европу или Азию, а на наш юг", – сказал Косилов.По мнению эксперта, в таком случае, поток туристов в Абхазию может увеличиться.Гендиректор турфирмы "Апсуа Тур" Елизавета Малания сказала, что пока рано давать прогнозы о будущем курортном сезоне, однако отметила, что бронирование номеров туристами продолжается. Она выразила надежду на то, что ситуация на Украине в скором времени стабилизируется.Малания отметила, что с учетом непростого положения, при желании туристов отказаться от отдыха, турфирма готова возвращать деньги без взимания штрафов.Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220224/dopolnitelnye-poezda-s-yuga-rossii-budut-zapuscheny-rzhd-1037747829.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220226/kosilov-o-tursfere-v-svyazi-s-sobytiyami-v-mire-my-v-glubokom-fors-mazhore-1037779640.html
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"Когда пушки гремят": как ситуация на Украине отразится на туризме в Абхазии
14:15 26.02.2022 (обновлено: 14:38 26.02.2022) Подписаться на
Военная операция России на Украине и связанные с ней санкции против РФ влияют на многие сферы жизни, Sputnik узнал у экспертов, как обострение ситуации скажется, в частности, на туризме на абхазском направлении.
УХУМ, 26 фев – Sputnik. Руководитель абхазского направления туроператора АЛЕАН Сергей Косилов в интервью радио Sputnik рассказал, что цены на туристические путевки временно заморожены.
"Мы сейчас находимся в глубоком форс-мажоре, мы не ожидали того, что происходит, это, конечно, повлияло и на продажи, на спрос к отдыху в этом году у туристов и возможности отдыхать в этом году в принципе. Мы видим, что с падением рубля, потихоньку нищает население. С одной стороны, люди могут отказаться от каких-то туров, с другой стороны могут наоборот вкладывать в туры, как некий резерв сохранения денег. Цена на туры пока заморожена и расти она пока не будет. Если все закончится хорошо, то цена может вырасти, поэтому, купив туры сейчас, люди выиграют", – подчеркнул он.
Туроператор напомнил, что в связи с ситуацией на Украине закрывались ряд южных аэропортов в Симферополе, Анапе, Краснодаре.
"Сочи хоть и работает, но практически половина рейсов либо задержаны, либо отменены. Соответственно, туристы не могут вылететь, в этой связи туроператоры обратились к российским отелям на Юге России, чтобы они были максимально лояльными к туристам, производить аннуляции без штрафов", – говорит Косилов.
АЛЕАН также обратился к владельцам абхазских отелей, которые в данный момент принимают туристов.
"Все были достаточно лояльны, подтвердили аннуляцию без штрафов, переносы без штрафов. Кроме того, есть отели, которые согласились бесплатно разместить туристов, которым необходимо вылететь позже. В этом плане абхазскую сторону можно поставить в пример, очень приятно это было", – заметил туроператор.
Повышение курса доллара в связи с введенными против России санкциями повлияет на общую платежеспособность российских туристов, но бо́льшую роль сыграют закрытия границ или визовые ограничения, считает он.
"Мы знаем, что Чехия подписала распоряжение об отмене виз с Россией, возможно будут закрыты другие страны по политическим причинам. Поэтому туристы, наверное, переориентируют свой отдых не на Европу или Азию, а на наш юг", – сказал Косилов.
По мнению эксперта, в таком случае, поток туристов в Абхазию может увеличиться.
Гендиректор турфирмы "Апсуа Тур" Елизавета Малания сказала, что пока рано давать прогнозы о будущем курортном сезоне, однако отметила, что бронирование номеров туристами продолжается. Она выразила надежду на то, что ситуация на Украине в скором времени стабилизируется.
Малания отметила, что с учетом непростого положения, при желании туристов отказаться от отдыха, турфирма готова возвращать деньги без взимания штрафов.
"Мы понимаем людей, тоже пережили войну, знаем каково это, поэтому готовы пойти навстречу. Но пока что отказов от отдыха нет, туроператоры, с которыми мы работаем, отмечают, что интерес к Абхазии не упал, люди так же хотят отдохнуть в республике", – подчеркнула она.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.