https://sputnik-abkhazia.ru/20220226/kogda-pushki-gremyat-kak-situatsiya-na-ukraine-otrazitsya-na-turizme-v-abkhazii-1037794345.html

"Когда пушки гремят": как ситуация на Украине отразится на туризме в Абхазии

"Когда пушки гремят": как ситуация на Украине отразится на туризме в Абхазии

Военная операция России на Украине и связанные с ней санкции против РФ влияют на многие сферы жизни, Sputnik узнал у экспертов, как обострение ситуации... 26.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-26T14:15+0300

2022-02-26T14:15+0300

2022-02-26T14:38+0300

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УХУМ, 26 фев – Sputnik. Руководитель абхазского направления туроператора АЛЕАН Сергей Косилов в интервью радио Sputnik рассказал, что цены на туристические путевки временно заморожены."Мы сейчас находимся в глубоком форс-мажоре, мы не ожидали того, что происходит, это, конечно, повлияло и на продажи, на спрос к отдыху в этом году у туристов и возможности отдыхать в этом году в принципе. Мы видим, что с падением рубля, потихоньку нищает население. С одной стороны, люди могут отказаться от каких-то туров, с другой стороны могут наоборот вкладывать в туры, как некий резерв сохранения денег. Цена на туры пока заморожена и расти она пока не будет. Если все закончится хорошо, то цена может вырасти, поэтому, купив туры сейчас, люди выиграют", – подчеркнул он.Туроператор напомнил, что в связи с ситуацией на Украине закрывались ряд южных аэропортов в Симферополе, Анапе, Краснодаре."Сочи хоть и работает, но практически половина рейсов либо задержаны, либо отменены. Соответственно, туристы не могут вылететь, в этой связи туроператоры обратились к российским отелям на Юге России, чтобы они были максимально лояльными к туристам, производить аннуляции без штрафов", – говорит Косилов.АЛЕАН также обратился к владельцам абхазских отелей, которые в данный момент принимают туристов.Повышение курса доллара в связи с введенными против России санкциями повлияет на общую платежеспособность российских туристов, но бо́льшую роль сыграют закрытия границ или визовые ограничения, считает он."Мы знаем, что Чехия подписала распоряжение об отмене виз с Россией, возможно будут закрыты другие страны по политическим причинам. Поэтому туристы, наверное, переориентируют свой отдых не на Европу или Азию, а на наш юг", – сказал Косилов.По мнению эксперта, в таком случае, поток туристов в Абхазию может увеличиться.Гендиректор турфирмы "Апсуа Тур" Елизавета Малания сказала, что пока рано давать прогнозы о будущем курортном сезоне, однако отметила, что бронирование номеров туристами продолжается. Она выразила надежду на то, что ситуация на Украине в скором времени стабилизируется.Малания отметила, что с учетом непростого положения, при желании туристов отказаться от отдыха, турфирма готова возвращать деньги без взимания штрафов.Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.

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https://sputnik-abkhazia.ru/20220226/kosilov-o-tursfere-v-svyazi-s-sobytiyami-v-mire-my-v-glubokom-fors-mazhore-1037779640.html

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