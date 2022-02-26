https://sputnik-abkhazia.ru/20220226/sayt-agentstva-sputnik-v-moldavii-stal-dostupen-po-novym-adresam-1037799032.html

Сайт агентства Sputnik в Молдавии стал доступен по новым адресам

Сайт агентства Sputnik в Молдавии стал доступен по новым адресам

Редакция Sputnik Молдавия утром в субботу сообщила РИА Новости, что получила уведомление властей республики о блокировке сайта с 26 февраля, радиовещания - с 7... 26.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-26T14:52+0300

2022-02-26T14:52+0300

2022-02-26T16:18+0300

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СУХУМ, 26 фев – Sputnik. Сайт новостного агентства Sputnik доступен в Молдавии по новым адресам, сообщила редакция агентства."Сайты Sputnik Молдова снова работают и доступны по новым адресам. Сегодня власти Молдовы объявили о прекращении работы сайта агентства с 26 февраля "из-за решения службы информации и безопасности". Но так просто - не получится", – сообщила редакция агентства в Telegram-канале.Три языковые версии сайта агентства доступны по следующим адресам: ru.md.sputniknews.com, md.sputniknews.com, ro.md.sputniknews.com. На связи также остается Telegram-канал агентства.Парламент Молдавии 24 февраля ввел режим чрезвычайного положения на 60 дней из-за ситуации на Украине и угроз безопасности Молдавии. Комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии постановила, что провайдеры должны будут блокировать доступ к сайтам, распространяющим дезинформацию, затрагивающую национальную безопасность. Также режим ЧП дает властям право контролировать распространение информации в СМИ. Служба информации и безопасности призывает всех администраторов сайтов в Молдавии немедленно удалить недостоверные статьи/информацию об эскалации ситуации в Украине, а также сообщения, разжигающие ненависть, массовые беспорядки или войну, в том числе в период с 23 по 24 февраля.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Позднее Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220226/redaktsiya-sputnik-moldaviya-poluchila-uvedomlenie-o-prekraschenii-raboty-sayta-1037794831.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220226/domoy-nado-idti-slozhivshie-oruzhie-ukrainskie-soldaty-rasskazali-o-svoem-reshenii-1037798084.html

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